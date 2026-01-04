Svetová veľmoc má budovať armádu SUPERVOJAKOV! Nemajú cítiť chlad ani bolesť, dokážu prežiť atómovú vojnu

PEKING - Čína sa podľa bezpečnostných expertov môže nachádzať na prahu nasadenia geneticky modifikovaných supervojakov, ktorí by dramaticky zmenili charakter moderných konfliktov a predstavovali vážnu hrozbu pre Západ. Upozorňuje na to bývalý vysokopostavený dôstojník amerických spravodajských služieb Dr. Anthony Vinci, ktorý tvrdí, že Peking už podniká konkrétne kroky smerom k vytvoreniu vojensky „vylepšených“ ľudí.
Podľa Vinciho by vojaci verní prezidentovi Si Ťin-pchingovi mohli byť geneticky upravovaní tak, aby odolávali extrémnym teplotám, radiácii, mali vyššiu fyzickú silu, rýchlosť, inteligenciu a rýchlejšiu regeneráciu. Takéto schopnosti by im umožnili bojovať v púšťach, arktických oblastiach, pod vodou či dokonca prežiť v radioaktívnom prostredí po jadrovom útoku. Píšu o tom noviny The Sun.
Genetická špionáž a zber DNA
Podozrenia posilňuje aj tzv. genetická špionáž. Jedným z príkladov má byť biotechnologická spoločnosť BGI Genomics, ktorá bola v roku 2021 obvinená zo zberu genetických údajov tehotných žien a ich nenarodených detí. Podľa správ mali byť tieto dáta ukladané do databáz, ku ktorým mala mať prístup aj Čínska ľudová oslobodzovacia armáda (PLA). Spoločnosť BGI obvinenia poprela.
V rovnakom období sa objavili informácie, že profesor Guojie Zhang z Kodanskej univerzity pracoval pre BGI na vývoji liekov pre armádu. Oficiálne išlo o výskum výškovej choroby, no experti upozorňujú, že ide o typický príklad maskovania vojenského výskumu civilným projektom.
Honba za dlhovekosťou?
Znepokojujúce podozrenia sa netýkajú len vojenských ambícií. Podľa uniknutých informácií zachytených živým mikrofónom mali lídri Číny, Ruska a Iránu diskutovať o tom, ako by biotechnológie mohli umožniť ľuďom dožívať sa až 150 rokov.
Ruský prezident Vladimir Putin mal dokonca špekulovať, že opakované transplantácie orgánov by mohli viesť až k dosiahnutiu nesmrteľnosti. Zábery, na ktorých Si Ťin-pching súhlasne prikyvuje, vyvolali otázky, či tieto autoritárske režimy skutočne neplánujú predĺženie vlastného života pomocou genetických a medicínskych experimentov.„Posadnutosť vekom a dlhovekosťou je u mocných mužov veľmi častá – obzvlášť v Číne,“ upozorňuje Dr. Vinci.
Experimenty
Dr. Vinci zároveň pripomína dlhodobé obvinenia Číny z neetických medicínskych praktík, vrátane experimentov a nútených transplantácií orgánov politickým väzňom.
„Je desivé predstaviť si, že genetické alebo iné experimenty by mohli byť vykonávané na politických väzňoch – či už za účelom vytvorenia supervojakov, alebo predĺženia života diktátorov,“ hovorí Vinci. „Autoritárske elity Komunistickej strany Číny sa nebezpečne približujú k dystopii na úrovni seriálu Black Mirror,“ dodáva.
Varovanie USA
Obavy zdieľajú aj americkí vládni predstavitelia a Kongres. Správa Národnej bezpečnostnej komisie pre nové biotechnológie (NSCEB) uvádza, že Čína „rýchlo stúpa k dominancii v oblasti biotechnológií“ a plánuje do roku 2049 vybudovať svetovú armádu, podporenú genetickými úpravami a umelou inteligenciou.
„Dronová vojna sa bude zdať primitívna, ak budeme čeliť geneticky vylepšeným supervojakom PLA so spojením ľudskej a umelej inteligencie,“ varuje správa.
Ako by mohli supervojaci vzniknúť?
Podľa Dr. Vinciho existujú tri hlavné cesty, ako môže Čína takýchto vojakov vytvoriť:
- Mozgové implantáty – podobné technológii Neuralink od Elona Muska, ktoré prepájajú mozog s počítačmi alebo zbraňovými systémami. Čína už má vlastné štátom podporované verzie, ako Neucyber či NEO.
- Biotechnologické látky a lieky – dočasné zlepšenie výkonu, výdrže či kognitívnych schopností
- Priame genetické úpravy – zásahy do DNA, ktoré by zlepšili fyzickú odolnosť, regeneráciu, inteligenciu alebo toleranciu voči extrémnym podmienkam.
Vedci na Západe už identifikovali konkrétne genetické mutácie, ktoré sa v niektorých rodinách dedične prejavujú nadpriemernou silou, vytrvalosťou či odolnosťou voči chladu. Vinci sa domnieva, že Čína je v tomto výskume o niekoľko rokov popredu.
Kedy sa môžu supervojaci objaviť?
Podľa Dr. Vinciho nie je otázkou či, ale kedy. Poukazuje na rýchly rozvoj technológie CRISPR, ktorá umožňuje presné úpravy DNA. Táto metóda sa už úspešne používa pri liečbe chorôb, genetických porúch a v poľnohospodárstve.
„Ak vidíme, že CRISPR sa už komerčne používa na liečenie ľudí, môžeme predpokladať, že v utajení sa využíva aj na iné účely. Je reálne, že bola použitá aj na dobrovoľných vojakoch,“ tvrdí Vinci. Americká správa varuje, že do roku 2049 plánuje Čína nasadiť masívne množstvo biotechnologicky vylepšených vojakov. Podľa Vinciho však môže Peking konať oveľa skôr, ak zistí, že mu technológia poskytuje strategickú výhodu.
Obavy posilňuje aj prípad čínskeho vedca Che Ťien-kchueja, ktorý bol odsúdený na tri roky väzenia za vytvorenie geneticky upravených detí. Jeho experiment viedol k narodeniu dvojčiat, známych pod prezývkami Lulu a Nana. Deti sú údajne stále nažive, no úplne skryté pred verejnosťou.
To, čo ešte donedávna patrilo do sveta filmov a sci-fi románov, sa dnes podľa odborníkov stáva reálnou geopolitickou hrozbou. Hranica medzi zlepšovaním kvality života a vytváraním geneticky vylepšených bojovníkov – či dokonca „nesmrteľných“ lídrov – sa nebezpečne stiera. Budúce vojny tak nemusia rozhodovať len zbrane, ale aj DNA.