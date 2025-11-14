UNIKÁTNE ZÁBERY Dron sa vyhýba ruským strelám, aby zachránil vojaka! TAKTO to dopadlo

KYJEV – Ukrajinskému tímu pre špeciálne dronové operácie sa podarilo zachrániť vojaka, ktorý musel viac ako 30 dní bojovať o prežitie na území nepriateľa. Toto dlhé obdobie bolo spôsobené aj tým, že akékoľvek pokusy o záchranu, ruské jednotky ihneď zmarili.
Prvý samostatný zdravotnícky prápor uskutočnil pomocou dronu špeciálnu záchrannú operáciu. Cieľom bolo vyzdvihnutie zraneného vojaka na ruskom okupovanom území. Ako informuje samotná jednotka na X, ruské vojská šesť predošlých pokusov o záchranu vždy prekazili. Vojak musel s ťažkým zranením čakať viac ako 30 dní.
Úspešný bol až siedmy pokus o záchranu, no ani ten neprebehol bez problémov. Dron mal nechctiac aktivovať protipechotnú mínu. "Dokopy prekonal (dron) trasu 64 km, ale celých 37 musel ísť s poškodeným kolesom," uvádza prápor s tým, že našťastie ale dokázal pokračovať v jazde. Vo videu sa neuvádza, kde presne na okupovanej Ukrajine sa vojak nachádzal.
Zachránil ho pancier
Ďalší problém nastal v čase, keď sa dron dostal až k zranenému vojakovi. Keď ho zdvihol zo zeme, zasiahla ho paľba z ruského dronu. Vojak ale nemal utrpieť žiadne ďalšie zranenie vďaka opancierovanej kapsuli. Následne ho dron evakuoval do bezpečia. "V súčasnej dobe je mimo ohrozenia života a pokračuje v nastavenej liečbe," priblížil zdravotnícky prápor.