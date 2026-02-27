Vážna dopravná nehoda pri Senci: Dve autá sa čelne zrazili, cesta je uzavretá

(Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)
SENEC/RECA - Cesta medzi Sencom a obcou Reca je v piatok podvečer pre dopravnú nehodu neprejazdná. Čelne sa tam zrazili dve osobné autá. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Oboch vodičov záchranári previezli so zraneniami do jednej z bratislavských nemocníc.
„Cesta je v danom úseku aktuálne z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody neprejazdná. Z uvedeného dôvodu vodičov vyzývame na zvýšenú opatrnosť a aby na prejazd týmto úsekom využili alternatívne trasy,“ uviedli policajti.
