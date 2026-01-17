Toto je šialené: Odľahlé sídlisko zasiahli metráky snehu, videá umelej inteligencie a ľudia skákajúci z panelákov!

PETROPAVLOVSK-KAMČATSKIJ - To, čo sa odohralo na ruskom polostrove Kamčatka na ďalekom východe, sa len tak nevidí. Zima tam udrela v takej sile, že niektorí odmietali uveriť vlastným očiam. Niektorí dokonca tak zmanipulovali verejnosť, že zdieľali aj videá, ktoré vygenerovala umelá inteligencia (AI). V tejto situácii je však pre obyvateľov tieto príspevky ťažké overovať a oddeľovať od seba. Ľudia dokonca skáču z balkónov a okien do stoviek metrov snehu, ktoré sa objavili na sídlisku v meste Petropavlovsk-Kamčatskij.
Na zimu aká je táto, si rozhodne nepamätajú. Ide o obyvateľov sídliska na Kamčatke, na ďalekom východe. Zima pri oceáne udrela naplno, a to až tak, že tony snehu odmietli viacerí odhrabávať. Nebol na to už ľudský kapitál, a tak ľuďom ostal len pohľad, ako sa panelák doslova "topí" v kopách snehu.
Paneláky utopené v snehu a skákanie z okien
Príliš intenzívne sneženie za 24 hodín zasypalo takmer polovicu asi 8-poschodového paneláku. Zdá sa však, že množstvo z týchto videí vykonštruoval systém Sora2 umelej inteligencie. Nič to nemení na tom, že kruté počasie región skutočne zasiahlo. Podpísala sa pod to aj extrémna snehová búrka a skloňuje sa aj slovné spojenie "katastrofa storočia". Infraštruktúra do pár hodín kľakla a metre snehu pochovali viaceré dôležité body. Hrozivá priemerná výška snehu na sídlisku v Petropavlovsku-Kamčatskom dosiahla 170 centimetrov.
Našli sa však aj takí, ktorí sa zúfalo alebo z iných osobných dôvodov za každú cenu chceli dostať von, a tak sa rozhodli doslova skákať z okien. Padli do niekoľkometrových snehových kôp a miestami si dokonca užívali túto snehovú apokalypsu. Čo sa týka rodinných domov, dá sa predpokladať, že tie sú v niektorých prípadoch zasypané snehom úplne.
Videá, ktoré môžu skresľovať realitu
Existujú však aj bizarné videá, ktoré evidentne (napriek tomu, že autori príspevkov tvrdia opak) vygenerovala AI. Na týchto záberoch je napríklad vidieť panelák, kde kopy snehu zasahujú až do polovice budovy. Podobné zábery dokáže systém Sora2 vygenerovať za pár minút, preto je otázna ich pravosť.
Stav núdze
Vedenie mesta vyhlásilo stav núdze. Ohrozením pre obyvateľov je však aj strop budov, na ktorom sa sneh hromadí. Nepotvrdené informácie hovoria o tom, že jedna z takýchto snehových más pri zosuve zo strechy pripravila o život dvojicu ľudí.
Ľudia sa v tejto chvíli môžu spoľahnúť už len na armádu a na zhovievavosť počasia. V opačnom prípade môžu zabudnúť na tak skorý návrat k bežnému životu. Problém však budú musieť riešiť, keďže sa podľa miestnych médií hovorí o búrke storočia a zastavil sa aj prísun základných potravín do mesta. Padá už aj internetové pripojenie v meste. Niečo také si miestni nepamätajú od roku 1997.
Celej situácii nepomáha ani silnejúci vietor, ktorý prináša ďalšie snehové zrážky.