Putin a Lula sa zhodli, že Južná Amerika musí zostať regiónom mieru

BRAZÍLIA - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva a ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásili, že Južná Amerika by mala zostať regiónom „mieru“ po tom, čo USA odviedli venezuelského vodcu Nicolása Madura, uvádza sa vo vyhlásení Brazílie. Informuje o tom agentúra AFP.
Putin telefonoval s Lulom
„Na podnet brazílskej strany telefonoval ruský prezident Vladimir Putin s prezidentom Brazílskej republiky Luizom Ináciom Lulom da Silvom,“ uviedol Kremeľ. Počas 45-minútového telefonátu vyjadrili hlavy oboch štátov „obavy zo situácie vo Venezuele a zdôraznili dôležitosť zachovania mieru v Južnej Amerike a Karibiku,” uvádza stanovisko Brazílie.
Ide o prvý medzinárodný telefonát Putina v tomto roku, o ktorom informovalo tlačové oddelenie Kremľa. Predchádzajúci telefonický rozhovor s bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom Kremeľ oznámil 31. decembra 2025.