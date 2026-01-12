Tragédia v thajskom dovolenkovom raji! Zrážka lodí, 50 ľudí skončilo v mori, o život prišla mladá Ruska (†18)

BANGKOK - Dovolenka snov sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenila na nočnú moru. Pri obľúbenom thajskom ostrove Phi-Phi došlo k hrozivej zrážke turistickej lode s rybárskym plavidlom. Tragédia si dokonca vyžiadala život 18-ročnej turistky, desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia, keď ich loď pri náraze priam odhodila.
Prípad monitoroval aj známy britský web Daily Mail. K dramatickej nehode došlo v nedeľu ráno, keď turistická loď Korawich Marine 888 narazila do rybárskeho trawleru vo vodách medzi Phuketom a Krabi. Na palube sa nachádzalo 55 ľudí – 52 turistov a traja členovia posádky. Po silnom náraze viacerí cestujúci spadli priamo do mora.
Ruské médiá potvrdili, že pri nehode zahynula 18-ročná ruská turistka Elizaveta S. Ruské úrady zároveň uviedli, že na palube bolo 33 ruských občanov, pričom 23 z nich museli byť hospitalizovaní. Zranenia utrpeli aj traja thajskí členovia posádky.
Na záberoch, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, vidno paniku a chaos. Vystrašení ľudia kričali, držali sa navzájom a snažili sa udržať nad hladinou.
Všade bol krik a panika
"Ľudia kričali a držali sa jeden druhého. Niektorí vyťahovali svojich blízkych z vody," popísal desivé momenty jeden zo svedkov pre spomínaný web.
Podľa miestnych médií bolo zranených najmenej 12 pasažierov, pričom jeden z nich je v kritickom stave. Turistická loď po zrážke klesla na dno Andamanského mora, zatiaľ čo rybársky čln Pichai Samut 1 údajne neutrpel vážne poškodenie.
Úrady zároveň ubezpečili, že nehrozí únik pohonných látok do mora. Thajská polícia začala vyšetrovanie, ktoré sa zameriava na rýchlosť plavidiel, viditeľnosť, poveternostné podmienky a dodržiavanie navigačných postupov.