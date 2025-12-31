Znečisťujúca látka PM2,5 v ovzduší! Limity bude problematické splniť

BRATISLAVA - Limity Svetovej zdravotníckej organizácie pre znečisťujúcu látku PM2,5 v ovzduší bude problematické splniť. Do roku 2050 sa to podarí väčšine krajín Európskej únie (EÚ) len pri veľmi ambicióznych scenároch. Zhodujú sa na tom vedecké štúdie. Na Slovensku pôjde najmä o obmedzenie využívania dreva ako paliva v domácnostiach, rýchlu dekarbonizáciu a medzinárodnú spoluprácu. Vyplýva to z komentára „Mikro častice, mega problémy!“, ktorý vypracoval Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia SR.
„Pri menej ambicióznych scenároch síce dôjde k zlepšeniu, to však nemusí stačiť ani na splnenie nových európskych limitov. Štúdie sa zhodujú, že najväčším problémom a výzvou pre krajiny, ako Slovensko, Poľsko, Česko a Maďarsko, je najmä vykurovanie domácností tuhým palivom,“ uviedli analytici. IEP tvrdí, že západnejšie krajiny trápia viac priemysel, doprava, ale aj prírodné zdroje častíc.
Poukazujú na slovenský Národný program znižovania emisií
Analytici v tejto súvislosti poukazujú na slovenský Národný program znižovania emisií. Ten navrhuje široké spektrum opatrení, majú však podľa nich svoje slabiny. Opatrenia pokrývajú oblasti od rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej efektívnosti až po podporu nízkoemisnej dopravy a kontrolu malých spaľovacích zariadení. „Na prvý pohľad pôsobia komplexne a pokrývajú všetky významné sektory, ktoré prispievajú k emisiám PM2,5. Ich slabinou však je, že im chýba detailné kvantifikovanie očakávaného prínosu pre zníženie koncentrácií - nie je zrejmé, ktoré opatrenia dokážu priniesť najväčší efekt, v akom časovom horizonte a za aké náklady,“ skonštatoval inštitút. Zároveň podpora smerujúca k domácnostiam, ktoré patria medzi hlavné zdroje znečistenia jemnými časticami, nie je podľa IEP dostatočne cielená na najviac zasiahnuté a sociálne zraniteľné skupiny. Tieto faktory oslabujú celkovú účinnosť stratégie, tvrdí.