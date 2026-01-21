MOSKVA - Európa je zdrojom všetkých hlavných pohrôm ľudstva, vyhlásil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Podľa štátnej tlačovej agentúry TASS šéf ruskej diplomacie zároveň vymenoval Slovensko medzi európskymi krajinami, kde sa podľa neho prebudili zdravé sily orientované na vlastné národné záujmy a nie na imperiálne ambície.
Šéf ruskej diplomacie na tlačovej konferencii zároveň podľa agentúry Interfax tvrdil, že Moskva je odhodlaná nájsť diplomatické riešenie vojny, ktorú vedie už štvrtým rokom proti Ukrajine, a obvinil Európu z marenia iniciatív. Kyjev naopak v nedávnej minulosti opakovane vinil Moskvu z podkopávania mierového procesu.
"Európa je v skutočnosti zdrojom všetkých najväčších pohrôm ľudstva, počnúc otroctvom, kolonializmu a rozpútaním dvoch svetových vojen s kolosálnym počtom obetí," vyhlásil Lavrov na utorkovej tlačovej konferencii sumarizujúcej diplomatické aktivity Ruska v roku 2025. Ruský vrcholný diplomat ďalej podľa RIA Novosti tvrdil, že európske krajiny túto mentalitu nijako nemôžu zmeniť.
Na Slovensku a v Česku sa prebudili zdravé sily
Podľa TASS zároveň povedal, že v niektorých európskych krajinách sa objavili zdravé sily. "Zdravé sily v Európe sa konečne prebudili, ich hlasy sú počuť," vyhlásil šéf ruskej diplomacie. "A to nielen v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike, ale aj v Nemecku a Francúzsku," dodal s tým, že ide o "sily, ktoré sa predovšetkým zaujímajú o vlastné národné záujmy, skôr o imperiálne ambície."
Rusko 24. februára 2022 vpadlo na Ukrajinu a rozpútalo tým najväčší pozemný konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Moskva inváziu odôvodňovala napríklad zámerom Kyjeva vstúpiť do NATO a ruský prezident Vladimir Putin hovoril o potrebe "demilitarizácie" a "denacifikácie" Ukrajiny. Väčšina západných krajín vrátane Spojených štátov ešte pod vedením prezidenta Joea Bidena sa postavila na stranu napadnutej krajiny.
Súčasný americký prezident Donald Trump po svojom vlaňajšom návrate do Bieleho domu začal vyjednávať s oboma stranami o ukončení vojny, zatiaľ neúspešne. Väčšina lídrov európskych krajín prekážku na ceste k mieru vidí v neochote Moskvy. Rusko napríklad ako podmienku ukončenia bojov požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci stále nedokázali dobyť. Kyjev viní Moskvu z podkopávania mierového procesu.
Lavrov tiež tvrdil, že Rusko je odhodlané na diplomatické riešenie vojny. A obvinil Európu z marenia mierových dohôd a iniciatív už od roku 2014.
„Zakaždým naši západní, predovšetkým európski, susedia robili všetko, aby tie dohody zmarili. Rovnako postupujú aj pokiaľ ide o iniciatívy predložené administratívou Donalda Trumpa a snažia sa všemožne odradiť americkú administratívu od dosiahnutia dohôd s Ruskou federáciou," vyhlásil Lavrov.
Médiá vlani na jeseň informovali o americkom 28-bodovom pláne ukončenia ruskej agresie na Ukrajine, ktorý údajne pripravili USA po konzultáciách s ruskými činiteľmi a ktorý počítal s významnými ústupkami zo strany Kyjeva. Ten sa snaží, aj s pomocou niektorých európskych lídrov, vyjednať pre Ukrajinu lepšie podmienky ukončenia vojny.