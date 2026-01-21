Streda21. január 2026, meniny má Vincent, zajtra Zora, Zoran, Auróra

Slová chvály z Moskvy: Lavrov hovorí o prebudení zdravých síl na Slovensku, v Česku a Maďarsku

Sergej Lavrov Zobraziť galériu (2)
Sergej Lavrov (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

MOSKVA - Európa je zdrojom všetkých hlavných pohrôm ľudstva, vyhlásil ruský minister zahraničia Sergej Lavrov, ktorého citovala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti. Podľa štátnej tlačovej agentúry TASS šéf ruskej diplomacie zároveň vymenoval Slovensko medzi európskymi krajinami, kde sa podľa neho prebudili zdravé sily orientované na vlastné národné záujmy a nie na imperiálne ambície.

Šéf ruskej diplomacie na tlačovej konferencii zároveň podľa agentúry Interfax tvrdil, že Moskva je odhodlaná nájsť diplomatické riešenie vojny, ktorú vedie už štvrtým rokom proti Ukrajine, a obvinil Európu z marenia iniciatív. Kyjev naopak v nedávnej minulosti opakovane vinil Moskvu z podkopávania mierového procesu.

"Európa je v skutočnosti zdrojom všetkých najväčších pohrôm ľudstva, počnúc otroctvom, kolonializmu a rozpútaním dvoch svetových vojen s kolosálnym počtom obetí," vyhlásil Lavrov na utorkovej tlačovej konferencii sumarizujúcej diplomatické aktivity Ruska v roku 2025. Ruský vrcholný diplomat ďalej podľa RIA Novosti tvrdil, že európske krajiny túto mentalitu nijako nemôžu zmeniť.

Na Slovensku a v Česku sa prebudili zdravé sily

Podľa TASS zároveň povedal, že v niektorých európskych krajinách sa objavili zdravé sily. "Zdravé sily v Európe sa konečne prebudili, ich hlasy sú počuť," vyhlásil šéf ruskej diplomacie. "A to nielen v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike, ale aj v Nemecku a Francúzsku," dodal s tým, že ide o "sily, ktoré sa predovšetkým zaujímajú o vlastné národné záujmy, skôr o imperiálne ambície."

Sergej Lavrov
Zobraziť galériu (2)
Sergej Lavrov  (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Rusko 24. februára 2022 vpadlo na Ukrajinu a rozpútalo tým najväčší pozemný konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Moskva inváziu odôvodňovala napríklad zámerom Kyjeva vstúpiť do NATO a ruský prezident Vladimir Putin hovoril o potrebe "demilitarizácie" a "denacifikácie" Ukrajiny. Väčšina západných krajín vrátane Spojených štátov ešte pod vedením prezidenta Joea Bidena sa postavila na stranu napadnutej krajiny.

Súčasný americký prezident Donald Trump po svojom vlaňajšom návrate do Bieleho domu začal vyjednávať s oboma stranami o ukončení vojny, zatiaľ neúspešne. Väčšina lídrov európskych krajín prekážku na ceste k mieru vidí v neochote Moskvy. Rusko napríklad ako podmienku ukončenia bojov požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas vrátane územia, ktoré ruskí vojaci stále nedokázali dobyť. Kyjev viní Moskvu z podkopávania mierového procesu.

Lavrov tiež tvrdil, že Rusko je odhodlané na diplomatické riešenie vojny. A obvinil Európu z marenia mierových dohôd a iniciatív už od roku 2014.

„Zakaždým naši západní, predovšetkým európski, susedia robili všetko, aby tie dohody zmarili. Rovnako postupujú aj pokiaľ ide o iniciatívy predložené administratívou Donalda Trumpa a snažia sa všemožne odradiť americkú administratívu od dosiahnutia dohôd s Ruskou federáciou," vyhlásil Lavrov.

Médiá vlani na jeseň informovali o americkom 28-bodovom pláne ukončenia ruskej agresie na Ukrajine, ktorý údajne pripravili USA po konzultáciách s ruskými činiteľmi a ktorý počítal s významnými ústupkami zo strany Kyjeva. Ten sa snaží, aj s pomocou niektorých európskych lídrov, vyjednať pre Ukrajinu lepšie podmienky ukončenia vojny.

Viac o téme: RuskoSlovenskoSergej Lavrov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Sergej Lavrov
Lavrov útočí! Referendum o Moldavsku ničí štátnosť: Grónsko nie je prirodzenou súčasťou Dánska
Zahraničné
Ostré vyhlásenie Moskvy: Rusko
Ostré vyhlásenie Moskvy: Rusko je proti nezávislosti Taiwanu a považuje ho za súčasť Číny
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj dorazil
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj dorazil na stretnutie s Trumpom: Rokovania o mieri sú vraj vo finálnej fáze!
Zahraničné
Sergej Lavrov
Hrozia ďalšie útoky Ruska v Európe? Moskva používa PODOBNÚ rétoriku, ako pred vpádom na Ukrajinu!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kandidátkou na predsedníčku Bratislavského kraja za Právo na pravdu je Zuzana Krajčovičová
Kandidátkou na predsedníčku Bratislavského kraja za Právo na pravdu je Zuzana Krajčovičová
Správy
Medzi priority strany Právo na pravdu patrí napríklad ochrana rodín
Medzi priority strany Právo na pravdu patrí napríklad ochrana rodín
Správy
Minister obrany SR Robert Kaliňák prijal nového ministra obrany ČR Jaromíra Zůnu
Minister obrany SR Robert Kaliňák prijal nového ministra obrany ČR Jaromíra Zůnu
Správy

Domáce správy

nemecký kancelár Friedrich Merz
Friedrich Merz kritizuje europoslancov: Dohoda s Mercosurom nemala skončiť na súde
Domáce
FOTO Minister obrany SR Robert
Robert Kaliňák a Jaromír Zůna sa zhodli: Slovensko a Česko chcú silnejší obranný priemysel
Domáce
Na snímke predseda politickej
Právo na pravdu predstavilo svoje vedenie: Medzi priority strany patrí napríklad ochrana rodín
Domáce
Muž našiel v Trnave peňaženku, miesto vrátenia platil kartou – polícia pátra po páchateľovi
Muž našiel v Trnave peňaženku, miesto vrátenia platil kartou – polícia pátra po páchateľovi
Bratislava

Zahraničné

Hungarian flags on the
Maďarský ombudsman žiada zrušenie ustanovení zákona k Benešovým dekrétom
Zahraničné
Prestrelka mocných: Musk zvažuje
Prestrelka mocných: Musk zvažuje kúpu Ryainaru, aerolinky vtipne reagujú
dromedar.sk
FOTO Svet zasiahli EXTRÉMY! VIDEO
Svet zasiahli EXTRÉMY! VIDEO Scény ako z apokalypsy: Päťmetrové záveje, smrteľné povodne aj ničivé požiare
Zahraničné
undefined
Špionáž v srdci Berlína: Žena mala Rusku odovzdávať citlivé informácie
Zahraničné

Prominenti

52-ročná modelka provokovala na
52-ročná modelka provokovala na premiére filmu: Heidi, kde si zase nechala podprsenku?
Zahraniční prominenti
Monika Jákliová
POSLEDNÉ FOTO pred SMRŤOU Moniky Jákliovej (†31): Varila, cvičila a... Toto vám naženie slzy do očí!
Domáci prominenti
Separ sa rozhodol, že
Manželka Osťa (†37) nabrala na PRVÉ slová silu až teraz: Namiesto výročia svadby chystá POHREB
Domáci prominenti
FOTO Gábor Boráros venoval svojej
Boráros zostal na trojročnú dcérku SÁM: Vyznanie pre Moniku Jákliovú (†31) TRHÁ SRDCE...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Inžiniera prepustili za to,
Inžiniera prepustili za to, ČO robil na toalete: Jeho obhajoba šokovala súd! Zamestnávateľ ho odhalil kamerami
Zaujímavosti
Ľudia vyliezajú z bytov
Ľudia vyliezajú z bytov oknami: Kamčatka zažíva najhoršiu snehovú kalamitu za 50 rokov
dromedar.sk
Vyhral MILIÓNY, no nikdy
Vyhral MILIÓNY, no nikdy si po ne neprišiel: TOTO sú najväčšie prepadnuté jackpoty sveta! Patríte medzi smoliarov aj vy?
Zaujímavosti
Denne zje takmer kilogram
Denne zje takmer kilogram SUROVÉHO MÄSA: Keď lekári videli jej výsledky, onemeli! TOTO je následok EXTRÉMNEHO stravovania
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Veľké vysvedčenie pre vládu: Toto si Slováci myslia o opatreniach z posledného konsolidačného balíčka! (prieskum)
Veľké vysvedčenie pre vládu: Toto si Slováci myslia o opatreniach z posledného konsolidačného balíčka! (prieskum)
Denník z Davosu: Trump vystúpil s prejavom. Pozrite si, čo povedal pred svetovými lídrami! (video+foto)
Denník z Davosu: Trump vystúpil s prejavom. Pozrite si, čo povedal pred svetovými lídrami! (video+foto)
Spor o Grónsko sa vyhrocuje: Trhy prudko reagujú, kto na konflikte získa a kto zaplatí účet?
Spor o Grónsko sa vyhrocuje: Trhy prudko reagujú, kto na konflikte získa a kto zaplatí účet?
Európa zvažuje proti USA prvýkrát použitie „obchodnej bazuky“: Čo to vlastne je a prečo je taká obávaná?
Európa zvažuje proti USA prvýkrát použitie „obchodnej bazuky“: Čo to vlastne je a prečo je taká obávaná?

Šport

Biatlonové preteky, ktoré sa zapíšu do histórie: Slovensko má striebro a bronz!
Biatlonové preteky, ktoré sa zapíšu do histórie: Slovensko má striebro a bronz!
Biatlon
Výstredná Ukrajinka žiada vylúčenie Rusov a Bielorusov: Ľudia nevidia, čo sa deje za kulisami
Výstredná Ukrajinka žiada vylúčenie Rusov a Bielorusov: Ľudia nevidia, čo sa deje za kulisami
Ženy
VIDEO Hádka tenistu s fanúšikmi: Jasali, keď si podvrtol členok, na konci im to spočítal
VIDEO Hádka tenistu s fanúšikmi: Jasali, keď si podvrtol členok, na konci im to spočítal
Muži
Hodiny sa presýpajú, čas pána vyvoleného sa míňa: Kedy získa Leclerc vytúžený titul pre Ferrari?
Hodiny sa presýpajú, čas pána vyvoleného sa míňa: Kedy získa Leclerc vytúžený titul pre Ferrari?
Formula 1

Auto-moto

TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
TEST: Kia K4 - namiesto praktického Európana rozšafný Američan
Klasické testy
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Octavia, maj sa na pozore! Kia má silnú zbraň. Obrovské kombi K4 prichádza
Predstavujeme
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
TEST: Lexus ES 300h - odchádza s lákavou cenou
Klasické testy
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Novinky

Kariéra a motivácia

Nestaňte sa bábkou v cudzích rukách: Ako odhaliť rafinované techniky manipulátorov?
Nestaňte sa bábkou v cudzích rukách: Ako odhaliť rafinované techniky manipulátorov?
Rady, tipy a triky
Minimálna mzda v roku 2026: všetko, čo o nej potrebujete vedieť
Minimálna mzda v roku 2026: všetko, čo o nej potrebujete vedieť
Aktuality
Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov
Živnostníci si v roku 2026 priplatia o desiatky eur: Takéto sú nové výšky minimálnych odvodov
Aktuality
Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
Týmto znameniam sa bude najviac dariť: Objavte, kto zabojuje o úspech v práci a financiách
O práci s humorom

Varenie a recepty

Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Sedliacka výplata je sýty a lacný obed zo zemiakov a kapusty. Všetko sa pripravuje v jednom pekáči.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zabudnite na babkin jablkový koláč. Vyskúšajte šťavnatú verziu s višňami a pudingom.
Zeleninová polievka na masle – vegetariánsky recept
Zeleninová polievka na masle – vegetariánsky recept
Zeleninové polievky
Tipy na lacný obed: Sýte jedlá, ktoré nezaťažia peňaženku
Tipy na lacný obed: Sýte jedlá, ktoré nezaťažia peňaženku
Rady a tipy

Technológie

Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Prvá tohtoročná Windows aktualizácia je plná problémov: Užívatelia penia, Microsoftu už vydal rýchlu opravu
Bezpečnosť
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
Milióny hodín smrti. Ukrajinské drony odhaľujú krutú pravdu frontu. Krajina z týchto dát robí strategickú zbraň
Armádne technológie
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
Google nakoniec sideloading na Androide povolí: Spraví z neho ale otravný proces, ktorý väčšina aj tak vzdá
Android
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Vedci poslali baktériové vírusy do vesmíru a tie zmutovali prekvapivým spôsobom
Veda a výskum

Bývanie

Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
Pripomína vidiecky dom, no dnu čaká nadčasové bývanie. Chatu v lese postavili na relax a únik pred starosťami
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
7 trikov, ako dizajnéri šetria pri vlastnej renovácii (a vy môžete tiež!). Ako vynoviť bývanie a zaplatiť menej?
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Loft rebeluje proti pravidlám a bol to skvelý nápad! Miesto obývačky nájdete spálne a takú kuchyňu by nik nečakal!
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk

Pre kutilov

Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Funguje sóda bikarbóna a epsomská soľ pri rozmrazovaní chodníkov?
Údržba a opravy
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Rosia sa vám ráno okná? Vyrobte si domáci pohlcovač vlhkosti za pár centov, ktorý skutočne funguje
Údržba a opravy
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Poctivý zrub stavali tri roky. Použili lepené hranoly, aby sa drevo nehýbalo a stavba nepracovala ani po rokoch
Chalupa
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Túžila som po inom mužovi, no nechcela som rozbiť rodinu: Moja voľba napokon ublížila viac všetkým, hoci som si ho nevybrala
Partnerské vzťahy
Túžila som po inom mužovi, no nechcela som rozbiť rodinu: Moja voľba napokon ublížila viac všetkým, hoci som si ho nevybrala
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Svet zasiahli EXTRÉMY! VIDEO
Zahraničné
Svet zasiahli EXTRÉMY! VIDEO Scény ako z apokalypsy: Päťmetrové záveje, smrteľné povodne aj ničivé požiare
Avion
Domáce
Najväčšie bratislavské parkovisko SPOPLATNIA: Kľúčový dátum a nové pravidlá! Zmena rozdelila ľudí na dva tábory
AKTUÁLNE Štát je v
Domáce
AKTUÁLNE Štát je v pohotovosti: Vláda zvolala bezpečnostnú radu!
Taraba ŠOKOVAL verejnosť: Takto
Domáce
Taraba ŠOKOVAL verejnosť: Takto to vyzerá, keď tri dni nepodpisujem papiere, obrovský ŠTÓS papierov

Ďalšie zo Zoznamu