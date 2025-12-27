Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Nová nádej na mier: Tieto rozhádané krajiny sa dohodli na okamžitom prímerí po týždňoch pohraničných bojov!

Na tejto fotografii, ktorú zverejnila agentúra Agence Kampuchea Press (AKP), stojí kambodžský minister obrany Tea Seiha (vľavo) s thajským ministrom obrany Natthaponom Narkphanitom (vpravo) na zasadnutí Generálneho hraničného výboru v provincii Chanthabur
Na tejto fotografii, ktorú zverejnila agentúra Agence Kampuchea Press (AKP), stojí kambodžský minister obrany Tea Seiha (vľavo) s thajským ministrom obrany Natthaponom Narkphanitom (vpravo) na zasadnutí Generálneho hraničného výboru v provincii Chanthabur (Zdroj: SITA/AP/AKP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BANGKOK/PHNOM PÉNH - Thajsko a Kambodža sa v sobotu dohodli na „okamžitom“ prímerí, uviedli obe krajiny v spoločnom vyhlásení, v ktorom sa zaviazali ukončiť týždne trvajúce pohraničné potýčky. Prímerie prichádza po troch dňoch intenzívnych rokovaní medzi krajinami. Informuje o tom agentúra AFP.

Decembrové boje narušili predchádzajúce prímerie. Podľa miestnych predstaviteľov si vyžiadali viac než 40 obetí na životoch na oboch stranách a približne milión ľudí muselo opustiť svoje domovy. „Obe strany sa dohodli na okamžitom prímerí po podpísaní tohto spoločného vyhlásenia s účinnosťou od 12.00 h (6.00 h SEČ) 27. decembra 2025. Prímerie sa týka všetkých typov zbraní, vrátane útokov na civilistov, civilné objekty a infraštruktúru a vojenské ciele oboch strán, vo všetkých prípadoch a vo všetkých oblastiach,“ uvádza sa vo vyhlásení osobitného všeobecného pohraničného výboru oboch krajín, ktoré vydala kambodžská strana.

Prímerie zahŕňa zmrazenie pohybu vojsk a návrat civilistov

Obe strany sa taktiež dohodli na zmrazení všetkých pohybov vojsk a umožnení civilistom žijúcim v pohraničných oblastiach čo najskôr sa vrátiť domov. Podľa vyhlásenia budú krajiny spolupracovať aj v oblasti odstraňovania mín a boja proti počítačovej kriminalite.

Dlhoročný spor o hranicu medzi oboma krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa ale odvtedy navzájom obviňovali z jej porušenia.

Viac o téme: DohodaPrímerieKambodžaThajsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kambodža obvinila Thajsko zo
Kambodža obvinila Thajsko zo zintenzívnenia bombardovania ynapriek obnovenie prímeria
Zahraničné
FOTO Nech utíchne hluk zbraní:
Nech utíchne hluk zbraní: Pápež Lev v požehnaní apeloval na dialóg medzi Ruskom a Ukrajinou
Zahraničné
Ilustračné foto
Kambodža žiada Thajsko o presunutie rokovaní o hraniciach do Malajzie
Zahraničné
Marco Rubio
Marco Rubio verí v prímerie: Thajsko a Kambodža by ho mohli uzavrieť už začiatkom týždňa
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

P. Rogoň po víťazstve nad Michalovcami
P. Rogoň po víťazstve nad Michalovcami
Hokej
Brankár Michaloviec V. Glosár po prehre s Košicami
Brankár Michaloviec V. Glosár po prehre s Košicami
Hokej
Michal Sersen po rozlúčke na Slovane: Dnešok považujem za naozaj výnimočný deň
Michal Sersen po rozlúčke na Slovane: Dnešok považujem za naozaj výnimočný deň
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Vianočná hrôza pri Košiciach:
Vianočná hrôza pri Košiciach: Dom zachvátili plamene, hasiči našli vo vnútri človeka, nemal už žiadnu šancu!
Domáce
Ilustračné foto
Štefánik v Ríme: Busta bude osadená vo februári 2026, uviedla Šimkovičová
Domáce
Nový rok, nové ceny:
Nový rok, nové ceny: Kuriéri majú zlé správy, zdražovanie, škrípanie zubami a výnimkou nie sú ani e-shopy
Domáce
Bežci sa môžu cez internet naďalej registrovať na Trojkráľový beh v Kriváni
Bežci sa môžu cez internet naďalej registrovať na Trojkráľový beh v Kriváni
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Pohraničný konflikt pri Sudáne: RSF zabili dvoch čadských vojakov
Zahraničné
Somálsky prezident Hasan Šejk
Africká únia a Spojené štáty odmietli uznanie Somalilandu ako suverénneho štátu
Zahraničné
Policajti kontrolujú jamu po
MIMORIADNY ONLINE Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov: Zelenskyj varuje, Rusko útočí aj z Bieloruska
Zahraničné
Na tejto fotografii, ktorú
Nová nádej na mier: Tieto rozhádané krajiny sa dohodli na okamžitom prímerí po týždňoch pohraničných bojov!
Zahraničné

Prominenti

AI horoskop pre vodnárov:
AI horoskop pre vodnárov: Nebráňte sa zmenám a... Vinczeho čaká NÁROČNÝ rok, Sagana POKOJ!
Domáci prominenti
Stačí JEDINÝ ZÁBER... Spoznáte
Stačí JEDINÝ ZÁBER... Spoznáte kultové vianočné filmy a rozprávky? Otestujte sa v našom KVÍZE!
Domáci prominenti
Mal povesť zábavného človeka,
Mal povesť zábavného človeka, bol však nevrlý cholerik: Jiří Sovák vydedil syna a vnúčatá nikdy nevidel
Osobnosti
Karlos Vémola
ZVRAT vo vyšetrovaní a PRVÉ SLOVÁ Vémolu z basy: Prehovoril o obvinení!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3
PRELOMOVÝ OBJAV len 4,3 svetelných rokov: Zistenia z teleskopu Jamesa Webba, Pandora z filmu Avatar je možno skutočná!
Zaujímavosti
Ako vám poloha, v
Ako vám poloha, v ktorej spíte, kazí chrbticu? Päť populárnych štýlov spánku: TENTO je najhorší, okamžite sa ho vzdajte!
Zaujímavosti
Tento čaj na večer
Tento čaj na večer vás skvelo uspí: Zbaví vás bolestí brucha aj chrápania
vysetrenie.sk
ZASPÍTE do dvoch minút!
ZASPÍTE do dvoch minút! ARMÁDNA metóda zaručuje spánok aj v najväčšom strese: Ako sa ju naučiť?
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Čo uvariť na druhý sviatok vianočný a čo sa pripravovalo kedysi
Rady a tipy
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín

Šport

Talent na úrovni Slafkovského? 15-ročný Slovák hviezdi vo Fínsku, debutoval a skóroval za osemnástku
Talent na úrovni Slafkovského? 15-ročný Slovák hviezdi vo Fínsku, debutoval a skóroval za osemnástku
Reprezentácia
VIDEO Po obhajcovi titulu dnes vyzvú Slovensko: Súboj Nemecka s USA rozhodli prvé dve tretiny
VIDEO Po obhajcovi titulu dnes vyzvú Slovensko: Súboj Nemecka s USA rozhodli prvé dve tretiny
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Česi neudržali vedenie s Kanadou: Obhajobu bronzu odštartovali divokou prestrelkou
VIDEO Česi neudržali vedenie s Kanadou: Obhajobu bronzu odštartovali divokou prestrelkou
MS v hokeji do 20 rokov
VIDEO Výborný výkon Slovákov proti Švédsku: Naši mladíci boli blízko veľkého prekvapenia
VIDEO Výborný výkon Slovákov proti Švédsku: Naši mladíci boli blízko veľkého prekvapenia
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava

Kariéra a motivácia

6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
Vyhorenie
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
CV a motivačný list
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Tajomstvá, ktoré vám šéf nechce povedať: 5 otázok, ktoré si väčšina zamestnancov netrúfne položiť
Vzťahy na pracovisku
Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Rady, tipy a triky

Technológie

POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
Bezpečnosť
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Veda a výskum
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
Vesmír
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
Veda a výskum

Bývanie

8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop zdravia 2026: Signály, ktoré nesmiete ignorovať – kompletný prehľad pre všetkých 12 znamení zverokruhu
Zdravie
Horoskop zdravia 2026: Signály, ktoré nesmiete ignorovať – kompletný prehľad pre všetkých 12 znamení zverokruhu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vianočná hrôza pri Košiciach:
Domáce
Vianočná hrôza pri Košiciach: Dom zachvátili plamene, hasiči našli vo vnútri človeka, nemal už žiadnu šancu!
Nový rok, nové ceny:
Domáce
Nový rok, nové ceny: Kuriéri majú zlé správy, zdražovanie, škrípanie zubami a výnimkou nie sú ani e-shopy
Policajti kontrolujú jamu po
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Kyjevom otriaslo niekoľko silných výbuchov: Zelenskyj varuje, Rusko útočí aj z Bieloruska
Na tejto fotografii, ktorú
Zahraničné
Nová nádej na mier: Tieto rozhádané krajiny sa dohodli na okamžitom prímerí po týždňoch pohraničných bojov!

Ďalšie zo Zoznamu