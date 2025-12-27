Nová nádej na mier: Tieto rozhádané krajiny sa dohodli na okamžitom prímerí po týždňoch pohraničných bojov!

BANGKOK/PHNOM PÉNH - Thajsko a Kambodža sa v sobotu dohodli na „okamžitom“ prímerí, uviedli obe krajiny v spoločnom vyhlásení, v ktorom sa zaviazali ukončiť týždne trvajúce pohraničné potýčky. Prímerie prichádza po troch dňoch intenzívnych rokovaní medzi krajinami. Informuje o tom agentúra AFP.
Decembrové boje narušili predchádzajúce prímerie. Podľa miestnych predstaviteľov si vyžiadali viac než 40 obetí na životoch na oboch stranách a približne milión ľudí muselo opustiť svoje domovy. „Obe strany sa dohodli na okamžitom prímerí po podpísaní tohto spoločného vyhlásenia s účinnosťou od 12.00 h (6.00 h SEČ) 27. decembra 2025. Prímerie sa týka všetkých typov zbraní, vrátane útokov na civilistov, civilné objekty a infraštruktúru a vojenské ciele oboch strán, vo všetkých prípadoch a vo všetkých oblastiach,“ uvádza sa vo vyhlásení osobitného všeobecného pohraničného výboru oboch krajín, ktoré vydala kambodžská strana.
Prímerie zahŕňa zmrazenie pohybu vojsk a návrat civilistov
Obe strany sa taktiež dohodli na zmrazení všetkých pohybov vojsk a umožnení civilistom žijúcim v pohraničných oblastiach čo najskôr sa vrátiť domov. Podľa vyhlásenia budú krajiny spolupracovať aj v oblasti odstraňovania mín a boja proti počítačovej kriminalite.
Dlhoročný spor o hranicu medzi oboma krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa ale odvtedy navzájom obviňovali z jej porušenia.