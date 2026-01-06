Utorok6. január 2026, meniny má Antónia, zajtra Bohuslava, Atila

Pápež Lev XIV. uzavretím Svätej brány v Bazilike svätého Petra ukončil Jubilejný rok

Pápež Lev
Pápež Lev (Zdroj: TASR/AP/Alessandra Tarantino)
TASR

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. pred začiatkom omše pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána v Bazilike svätého Petra oficiálne uzavrel Jubilejný rok 2025, počas ktorého do Ríma na cirkevné podujatia zavítalo viac ako 33 miliónov pútnikov. Píše agentúra AP.

Pred začiatkom omše za účasti kardinálov a diplomatov si pápež pokľakol na kamennú podlahu na prahu Svätej brány v Bazilike svätého Petra. Následne vstal a zatiahol za oboje dvere, čím symbolicky zavŕšil Jubilejný rok. Sväté brány sa nachádzajú v štyroch pápežských rímskych bazilikách - Bazilike svätého Petra, Bazilike svätého Jána v Lateráne, Bazilike svätého Pavla za hradbami a Bazilike Panny Márie Väčšej. Brány sú po väčšinu času zvnútra utesnené maltou a cementom a otvárajú sa iba počas Jubilejného roka. Pútnici, ktorí počas Jubilejného roka prejdú Svätou bránou môžu po splnení podmienok získať odpustky.

Jubilejný rok otvoril ešte v decembri 2024 pápež František

Jubilejný rok otvoril ešte v decembri 2024 Levov predchodca pápež František a pokračoval aj počas jeho pohrebu a konkláve. Katolícka cirkev ho oslavuje každých 25 rokov a v jej histórii sa stalo iba raz, že by ho otvoril a uzatvoril iný pápež. Udialo sa tak v roku 1700. Lev XIV. už oznámil, že ďalší mimoriadny Jubilejný rok sa uskutoční v roku 2033 pri príležitosti 2000. výročia ukrižovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, ku ktorému podľa cirkvi došlo v roku 33 n. l.

Po sviatku Zjavenia Pána na stredu a štvrtok pápež do Vatikánu zvolal všetkých kardinálov na prvé Pápežské konzistórium od začiatku svojho pontifikátu. Tento typ stretnutia je zvyčajne vyhradený na prerokovanie závažných doktrinálnych, inštitucionálnych alebo pastoračných otázok, ktoré sa týkajú celej cirkvi. Na programe je otázka liturgie, čo podľa AP naznačuje, že Lev XIV. sa chce venovať rozkolom v cirkvi v súvislosti so slávením tradičnej latinskej omše.

