Úder z neba: USA zasiahli militantov Islamského štátu v Nigérii raketami z dronov

LAGOS - Nigérijský minister informácií Mohamed Idris v piatok uviedol, že útoky USA proti militantom džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnej Nigérii boli vykonané pomocou riadených striel vypálených z dronov. Informuje o tom agentúra AFP.
Trump potvrdil útoky
O útokoch na militantov Islamského štátu (IS) vo štvrtok informoval americký prezident Donald Trump. Zdôvodnil ich masovým vraždením kresťanov. „Celkovo bolo nasadených 16 presných munícií riadených systémom GPS, vypustených z bezpilotných lietadiel MQ-9 Reaper, ktoré úspešne zneškodnili cielené prvky ISIS, ktoré sa pokúšali preniknúť do Nigérie cez koridor v oblasti Sahelu,“ uviedol Idris vo svojom vyhlásení. Dodal, že útok bol vykonaný s „plnou účasťou nigérijských ozbrojených síl“ a s „výslovným súhlasom“ prezidenta Bolu Tinubu.
Podrobnosti v oficiálnej komunikácii medzi Nigériou a USA sa niekedy líšili, pravdepodobne preto, že Washington sa podľa nigérijského ministra zahraničných vecí Yusufa Tuggara rozhodol nevydávať spoločné vyhlásenie s Abujou, píše AFP.
„Útoky boli spustené z lodných plošín umiestnených v Guinejskom zálive po rozsiahlom zhromažďovaní spravodajských informácií, operačnom plánovaní a prieskume,“ dodal Idris. Americkí predstavitelia obrany predtým zverejnili video, ktoré zachytáva nočné odpálenie rakety z paluby vojnovej lode plávajúcej pod americkou vlajkou. „Trosky z vystrelených munícií dopadli v (dedine) Jabo, v obci Tambuwal v štáte Sokoto a v (meste) Offa v štáte Kwara,“ povedal Idris s tým, že pri útokoch neutrpeli zranenia žiadni civilisti.
„Vianočný darček“ pre IS
Trump zároveň v rozhovore pre spravodajský portál Politico zverejnenom v piatok povedal, že štvrtkové smrtiace útoky „zdecimovali“ džihádistické tábory v severnej Nigérii. Uviedol, že útoky boli naplánované skôr než na štvrtok. „Ja som povedal: ‚Nie, dajme im vianočný darček‘,“ uviedol. „Nečakali to, ale zasiahli sme ich tvrdo. Každý tábor bol zničený,“ povedal pre portál.
Plány po prenasledovaní kresťanov
Minulý mesiac Trump nariadil americkému ministerstvu obrany, aby pripravilo potenciálnu vojenskú operáciu v Nigérii v reakcii na správy o prenasledovaní kresťanov. Rezort diplomacie následne oznámil, že obmedzí víza pre Nigérijčanov a ich rodinných príslušníkov zapojených do násilia a masových vrážd.
Podľa americkej armády bolo počas štvrtkových útokov v štáte Sokoto zabitých „niekoľko teroristov IS“. Šéf Bieleho domu zároveň prisľúbil ďalšie útoky, ak militanti budú aj naďalej útočiť na tamojších kresťanov.