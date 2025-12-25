Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Austrálčana obvinili za príspevok, v ktorom údajne podporil útok na pláži Bondi

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

SYDNEY - Austrálske úrady obvinili a vzali do väzby muža, ktorý na sociálnych sieťach schvaľoval nedávnu masovú streľbu na pláži Bondi. Informovala o tom agentúra AFP.

Polícia pri prehliadke mužovho domu našla šesť legálne držaných strelných zbraní, približne 4000 kusov munície a antisemitské materiály. Detektívi prehľadali obydlie podozrivého v utorok, uviedla polícia Západnej Austrálie vo vyhlásení. Muž bol obvinený z úmyslu rasovo obťažovať, z nosenia alebo držania zakázanej zbrane a z nedodržania povinností pri bezpečnom skladovaní strelných zbraní a súvisiaceho materiálu. Podozrivý, ktorého miestne médiá identifikovali ako 39-ročného obyvateľa Perthu Martina Thomasa Glynna, sa v stredu postavil pred magistrátny súd vo Fremantle.

Podľa správ médií Glynn v príspevku na sociálnych sieťach vyjadril „100-percentnú podporu“ masovej streľbe z 14. decembra na pláži Bondi, pri ktorej zahynulo 15 ľudí. Glynn podľa médií súdu povedal, že nemal v úmysle nikomu ublížiť a snažil sa poukázať na kontrast medzi útokom v Bondi a úmrtiami Palestínčanov v Pásme Gazy. Súd rozhodol o jeho ponechaní vo väzbe do ďalšieho pojednávania, ktoré je naplánované na február. Austrálsky premiér Anthony Albanese oznámil, že bol o zadržaní informovaný. „V Austrálii niet miesta pre antisemitizmus, nenávisť a násilné ideológie,“ uviedol vo vyhlásení a poďakoval sa polícii Západnej Austrálie za rýchlu reakciu.

