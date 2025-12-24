USA zakázali vstup piatim Európanom: Sankcie za údajnú cenzúru technologických platforiem

WASHINGTON - Americké ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že zakazuje vstup do USA piatim Európanom, ktorých viní z tlaku na technologické firmy, aby cenzurovali americké názory na internete. Medzi sankcionovanými osobami je aj bývalý eurokomisár Thierry Breton. Informuje o tom agentúra AP.
Cieľom sankcií sú aktivisti a neziskovky
Najnovšie opatrenia sa týkajú aj výkonného riaditeľa britsko-amerického Centra pre boj proti digitálnej nenávisti Imrana Ahmeda, vedúcu neziskovej organizácie Global Disinformiaton Index Clare Melfordovú a šéfky nemeckej organizácie HateAid Josephine Ballonovú a Anna-Lenu von Hodenbergovú. Breton pôsobil v rokoch 2019-2024 ako eurokomisár pre vnútorný trh a bojoval najmä proti veľkým digitálnym platformám.
Mená zmienenej pätice sa vo vyhlásení ministerstva nespomínajú, na sociálnej sieti ich však podľa AP identifikovala námestníčka šéfa americkej diplomacie pre verejnú diplomaciu Sarah Rogersová. „Títo radikálni aktivisti a neziskové organizácie, ktoré sa stali zbraňou, podporili cenzúru zo strany zahraničných štátov, vždy namierenú proti americkým rečníkom a americkým spoločnostiam,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva, podľa ktorého sa na určené osoby budú vzťahovať vízové obmedzenia a vo všeobecnosti im bude zakázaný vstup do krajiny.
Rubio pohrozil rozšírením zoznamu
Šéf rezortu diplomacie USA Marco Rubio vo svojom príspevku na sociálnej sieti X napísal, že Spojené štáty podnikajú kroky proti „vedúcim osobnostiam globálneho cenzúrneho priemyslu“. Zároveň pohrozil rozšírením zoznamu, „ak ostatní nezmenia svoj postoj“. „Príliš dlho ideológovia v Európe vedú organizované snahy o donútenie amerických platforiem, aby trestali americké názory, s ktorými nesúhlasia. Trumpova administratíva už nebude tolerovať tieto hanebné činy extrateritoriálnej cenzúry,“ uviedol Rubio.
Vo vyhlásení ministerstva tiež doplnil, že vstup, prítomnosť alebo činnosti sankcionovaných Európanov v USA „môžu mať potenciálne závažné negatívne dôsledky pre zahraničnú politiku Spojených štátov“.
Breton označil opatrenia za „honbu na čarodejnice“
Breton, ktorého Rogersová označila za strojcu nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA), v reakcii na oznámenie Washingtonu o sankciách naznačil, že ide o „honbu na čarodejnice“. Situáciu prirovnal k obdobiu tzv. mccarthizmu v 50. rokoch, keď v USA prebiehali rozsiahle vyšetrovania a čistky zamerané na osoby, ktoré podozrievali z napojenia na komunistov.
Nariadenie DSA má podľa Bruselu za cieľ bojovať proti nenávistným prejavom či dezinformáciám na internete. Predstavitelia Trumpovej administratívy ale tvrdia, že DSA obmedzuje slobodu prejavu a zaťažuje americké technologické spoločnosti.
Pokuta 120 miliónov eur pre sieť X
Na základe DSA uložila Európska komisia začiatkom decembra pokutu vo výške 120 miliónov eur sociálnej sieti X miliardára Elona Muska, ktorú obvinila z porušenia pravidiel transparentnosti. Rozhodnutie Bruselu ešte pred jeho zverejnením kritizoval americký viceprezident J. D. Vance.
V nedávno zverejnenej národnej bezpečnostnej stratégii Trumpova vláda uviedla, že európski lídri cenzurujú slobodu prejavu, potláčajú opozíciu a presadzujú imigračnú politiku, ktorá vraj vedie k rozkladu civilizácie v Európe.
USA rovnako kritizujú zákon o bezpečnosti na internete v Spojenom kráľovstve, ktorý je britským ekvivalentom DSA a ktorý sa tiež snaží zaviesť požiadavky na moderovanie obsahu na sociálnych sieťach, napísala AFP.