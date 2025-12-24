Macron sa stretol s farmármi: Hovorili aj o dohode medzi EÚ a Mercosurom

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v utorok stretol so zástupcami farmárskych odborov, aby s nimi prerokoval spornú dohodu o voľnom obchode s juhoamerickým blokom Mercosur a postup francúzskej vlády pri riešení ochorenia hovädzieho dobytka, ktoré vyvolalo protesty a blokády ciest.
Macron rokoval s odbormi po prvýkrát
Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že išlo o prvé Macronovo stretnutie s odborovými lídrami od začiatku protestov namierených proti masovému vybíjaniu kráv s cieľom zastaviť šírenie vírusovej nodulárnej dermatitídy.
Okrem toho francúzski farmári dlhodobo vyjadrujú nespokojnosť s viacerými bodmi obchodnej dohody, o ktorej rokujú Európska únia a Mercosur. Podpis tejto dohody bol odložený predbežne na január.
Dohoda vytvorí obrovskú zónu voľného obchodu
Dohoda medzi EÚ a Mercosurom by vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom EÚ zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vín a liehovín do Latinskej Ameriky. Farmári, najmä tí vo Francúzsku, sa však obávajú, že táto dohoda ich vystaví tlaku v podobe lacnejších poľnohospodárskych výrobkov z Brazílie a susedných krajín.
Odborový líder odmietol Mercosur dohodu
Predseda najväčšieho odborového zväzu - Národnej federácie zväzov poľnohospodárskych výrobcov (FNSEA) - Arnaud Rousseau po rokovaní s Macronom potvrdil, že farmári s dohodou s Mercosurom nesúhlasia.
Farmárske zväzy sú však nejednotné v názore na opatrenia prijaté vládou v súvislosti s nodulárnou dermatitídou. Napríklad FNSEA podporuje vládu, podľa ktorej sa v zasiahnutých chovoch usmrcujú všetky zvieratá.
Nové ohnisko choroby na juhu Francúzska
Medzičasom ministerstvo poľnohospodárstva v utorok potvrdilo nový prípad ochorenia na juhozápade Francúzska, čím sa celkový počet ohnísk zaznamenaných v krajine od júna zvýšil na 115.
V tejto oblasti Francúzska súčasne pokračuje aj očkovacia kampaň. Hoci ju farmári vítajú, objavenie nových prípadov v očkovaných stádach opäť vyvolalo ich obavy a otázky o dĺžke ochrany, ktorú vakcíny dobytku poskytujú. Ministerstvo poľnohospodárstva v tlačovej správe objasnilo, že očkované zviera môže ochorieť nie preto, že by vakcína bola neúčinná, ale preto, že vakcína má 21-dňový nástup účinku.
Protestujúci farmári už niekoľko dní na viacerých miestach blokujú cesty a rozhadzujú hnoj a balíky slamy pred vládne budovy. Takto chcú upozorniť spoluobčanov na svoje problémy a prinútiť úrady prehodnotiť svoju politiku. Hoci sa tieto protesty pred vianočnými sviatkami zmiernili, niektorí farmári v blokádach pokračujú. V utorok zostali uzavreté úseky diaľnic A63 južne od Bordeaux a A64 v mestách Carbonne a Briscous.