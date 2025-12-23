Južné Francúzsko zasiahli ničivé záplavy: Montpellier čelí najhoršej situácii za posledných 30 rokov

MONTPELLIER - Krátko pred Vianocami postihli časti južného Francúzska rozsiahle záplavy. Najvážnejšia je situácia v departemente Hérault v okolí mesta Montpellier, kde sa z brehov na mnohých miestach vyliala rovnomenná rieka. Tamojšia prefektka Chantal Mauchetová uviedla, že takáto situácia nenastala od roku 1994. Informuje o tom s odvolaním sa na agentúru DPA a denník Le Figaro.
Podľa výstražnej služby Vigicrues zasiahla mesto Agde ležiace v ústí rieky Hérault bezprecedentná povodeň po výrazných zrážkach. Hladina rieky kulminovala v pondelok večer na úrovni 3,56 metra. Hoci hladiny tokov v departemente Hérault začali medzičasom klesať, stále tam platí červený, teda najvyšší stupeň výstrahy pred povodňami. V ďalších troch departementoch Aveyron, Lozère a Tarn vyhlásili výstrahu oranžového stupňa.
Vo východnej časti departementu Hérault zaznamenala meteorologická služba Météo-France v pondelok úhrn zrážok 70 – 100 milimetrov a v oblasti Montpellieru lokálne 90 – 120 mm. V meste preto zatvorili parky a záhrady, ako aj cintoríny, zoologickú záhradu a vianočný trh. Obmedzená je premávka električiek a niekoľko úsekov nábreží pozdĺž rieky Lez je uzavretých pre verejnosť.
Takmer 1000 domácností sa v postihnutých oblastiach ocitlo bez elektriny. Zaplavené bolo množstvo ciest, ulíc a domov. Hasiči vykonali desiatky záchranných a evakuačných výjazdov. Obete ani zranení hlásení neboli.