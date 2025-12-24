Letecká tragédia v Turecku: Premiér Líbye potvrdil smrť generála al-Haddada

TRIPOLIS - Premiér líbyjskej vlády uznávanej OSN Abdalhamíd Dubajba v utorok oznámil, že náčelník líbyjského generálneho štábu Muhammad Alí Ahmad al-Haddad zahynul pri nehode lietadla v Turecku. Turecký minister vnútra Ali Yerlikaya krátko predtým informoval o náleze vraku lietadla v okrese Haymana, dosiaľ však nepotvrdil možné úmrtia. Informujú o tom agentúry AP, AFP a Reuters.
Strata kontaktu s lietadlom
Yerlikaya v utorok večer oznámil, že tureckí letoví dispečeri stratili kontakt so súkromným lietadlom viac ako 40 minút po vzlietnutí z letiska v Ankare. Lietadlo smerovalo do Tripolisu. Uviedol, že lietadlo pred stratou kontaktu vydalo signál núdzového pristátia pri okrese Haymana južne od hlavného mesta. Turecké médiá zverejnili zábery toho, čo sa javilo ako výbuch nad Haymanou.
Líbyjský premiér na sieti Facebook následne uviedol, že pri návrate líbyjskej delegácie z oficiálnej cesty v Ankare došlo k tragickej nehode, a potvrdil smrť piatich členov posádky vrátane náčelníka generálneho štábu. Líbyjskí predstavitelia tvrdia, že s lietadlom stratili kontakt približne pol hodiny po vzlete pre technickú poruchu.
Kto bol Al-Haddad?
Al-Haddad bol podľa agentúry AP najvyšším vojenským predstaviteľom v západnej Líbyi. Zohral kľúčovú úlohu pri pokračujúcich snahách o zjednotenie líbyjskej armády sprostredkovaných OSN. Armáda v Líbyi je rozdelená podobne ako tamojšie inštitúcie.