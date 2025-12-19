Na severozápade Turecka sa zrútil dron: Podľa médií ide zrejme o ruský Orlan-10

ANKARA - V severozápadnej časti Turecka sa zrútil dron, informovali o tom v piatok turecké médiá. Ministerstvo vnútra uviedlo, že podľa prvotných zistení ide zrejme o ruský dron Orlan-10. Agentúra AFP konštatuje, že k zrúteniu došlo po sérií incidentov v Čiernom mori súvisiacich s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou.
Turecká tlačová agentúra DHA uviedla, že bezpilotné lietadlo objavili neďaleko mesta Izmit vzdialeného približne 30 kilometrov južne od pobrežia Čierneho mora. Miestne úrady začali vyšetrovanie s cieľom zistiť pôvod a typ dronu, ktorý bol pri náraze poškodený. Niektorí experti sa podľa AFP domnievajú, že ide o ruskú výrobu.
K pôvodu dronu sa na sociálnej sieti X vyjadrilo turecké ministerstvo vnútra. „Dnes (v piatok) bolo nájdené bezpilotné lietadlo...ktoré je podľa prvotných zistení považované za ruský typ Orlan-10 používaný na prieskum a sledovanie,“ uviedlo ministerstvo.
Turecké stíhačky v pondelok zostrelili dron
Turecké stíhačky F-16 v pondelok zostrelili dron blížiaci sa k vzdušnému priestoru Turecka smerom od Čierneho mora. K podobným incidentom došlo aj predtým. Ukrajina tvrdí, že jej námorné drony zasiahli 28. novembra dva tankery a následne 2. decembra loď plaviacu sa k tureckému prístavu Sinop. Loď tureckej spoločnosti Cenk Denizcilik bola minulý piatok vážne poškodená pri ruskom útoku na prístav Čornomorsk v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. K tomuto útoku prišlo len niekoľko hodín po telefonáte tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.
Erdogan v sobotu upozornil, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou. Ministerstvo obrany v reakcii na spomínané incidenty vo štvrtok upozornilo Rusko a Ukrajinu, aby venovali väčšiu pozornosť bezpečnosti v Čiernom mori.