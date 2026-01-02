Piatok2. január 2026, meniny má Alexandra, Sandra, Karina, zajtra Daniela

Separatisti z Južnej prechodnej rady vyhlásili dvojročnú prechodnú fázu k nezávislosti

TASR

ADEN - Separatisti z Južnej prechodnej rady (STC) usilujúci sa o nezávislý štát v južnom Jemene v piatok vyhlásili začiatok „prechodnej fázy“, ktorá by mala vyvrcholiť vyhlásením nezávislosti územia pod ich kontrolou. STC tak urobila po decembrovej ofenzíve, počas ktorej dobyla rozsiahle oblasti. Píše agentúra Reuters a AFP.

„Oznamujeme začiatok prechodnej fázy trvajúcej dva roky a STC vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo dialóg medzi zainteresovanými stranami na juhu a severe,“ povedal v televíznom prejave predseda STC Ajdarús az-Zubajdí. Varoval, že ak nedôjde k dialógu alebo ak sa južný Jemen opäť stane terčom útoku, môže vyhlásiť nezávislosť aj „okamžite“. Na pozície STC v piatok podnikla viacero náletov koalícia pod vedením Saudskej Arábie, ktorá podporuje sily medzinárodne uznanej jemenskej vlády. STC začiatkom decembra spustila v južnom Jemene ofenzívu a ovládla rozsiahle časti provincie Hadramaut bohatej na ropu a časť susednej provincie Mahra. Vytlačila odtiaľ jednotky lojálne jemenskej vláde napojené na islamistické sily.

Juhojemenských separatistov z STC vojensky a politicky podporujú Spojené arabské emiráty. STC sa dlhodobo usiluje o obnovenie samostatného štátu v južnom Jemene, ktorý tam na území bývalej britskej kolónie existoval až do zjednotenia so severom v roku 1990. Ľudová demokratická republika Jemen mala silné väzby na Sovietsky zväz. O odtrhnutie juhu sa v roku 1994 pokúsili povstalci na čele s Jemenskou socialistickou stranou. Armáda pod vedením vtedajšieho prezidenta Alího Abdalláha Sáliha ich však rýchlo porazila.

Aktuálna občianska vojna trvá už viac ako desaťročie

Aktuálna občianska vojna trvá už viac ako desaťročie a krajina je fakticky rozdelená na sever, ovládaný proiránskymi húsíami, a juh pod kontrolou medzinárodne uznanej vlády a STC. Vládne sily po decembrovej ofenzíve podľa Reuters kontrolujú iba malé a izolované časti Jemenu a sú závislé od podpory Saudskej Arábie.

