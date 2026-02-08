Tragický výbuch v biotechnologickej továrni: Hlásia SEDEM mŕtvych! Záchranári pátrajú v troskách

(Zdroj: X/ShanghaiEye)
PEKING - Pri výbuchu v biotechnologickej fabrike na severe Číny v sobotu zahynulo sedem ľudí, pričom jedna je nezvestná. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá sa odvoláva na čínske štátne médiá.
K explózii došlo v továrni biotechnologickej spoločnosti Ťia-pcheng. Závod sa nachádza v provincii Šan-si v okrese Šan-jin asi 400 kilometrov západne od Pekingu. Agentúra Sin-chua informovala, že na mieste stále prebiehajú záchranné a pátracie operácie. Príčina výbuchu je predmetom vyšetrovania.
Priemyselné nehody sú v Číne bežné kvôli laxným bezpečnostným normám. Koncom januára si výbuch v oceliarni v susednej provincii Vnútorné Mongolsko vyžiadal najmenej deväť mŕtvych.