MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská armáda sa stiahla zo Siverska: Rusko má výraznú prevahu! Pokračuje v ofenzíve

Na snímke zverejnenej ukrajinským ministerstvom pre mimoriadne situácie hasiči hasia požiar plavidla po nočnom ruskom útoku na prístav v Odeskej oblasti. Zobraziť galériu (3)
Na snímke zverejnenej ukrajinským ministerstvom pre mimoriadne situácie hasiči hasia požiar plavidla po nočnom ruskom útoku na prístav v Odeskej oblasti. (Zdroj: TASR/Russian Defense Ministry Press Service via AP)
TASR, ČTK

KYJEV - Rusko v utorok podniklo ďalší rozsiahly dronový a raketový útok na Ukrajinu. Podľa tamojších úradov zahynuli najmenej traja ľudia a viaceré miesta zostali bez elektriny. Zásahy prišli v čase, keď teploty na väčšine územia klesajú k bodu mrazu, informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

18:17 Ukrajinské jednotky sa stiahli z mesta Siversk v Doneckej oblasti, kde má Rusko značnú prevahu v ľudskej sile a technike a pokračuje v ofenzíve. Oznámil to v utorok generálny štáb ukrajinskej armády, informuje o tom agentúra AFP a portál Ukrajinska pravda. „V oblasti Siverska pokračujú ťažké boje. Ruskí okupanti majú značnú prevahu v ľudskej sile a technike a napriek značným stratám pokračujú v aktívnych útočných operáciách. Aby sme ochránili životy našich vojakov a bojaschopnosť našich jednotiek, ukrajinskí obrancovia sa z mesta stiahli,“ píše sa vo vyhlásení generálneho štábu ukrajinskej armády zverejnenom na Facebooku.

17:15 Ruský prezident Vladimir Putin v utorok odvolal veľvyslanca Ruskej federácie v Českej republike Alexandra Zmejevského. Novou veľvyslankyňou bude Anna Ponomarjovová. Informuje o tom portál Novinky.cz.

15:45 Po víkendových rokovaniach americkej a ukrajinskej delegácie o ukončení vojny medzi Kyjevom a Moskvou bolo pripravených niekoľko návrhov dokumentov vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnostných záruk pre Ukrajinu. V utorok to potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje o tom agentúra Reuters.

14:40 Takmer 100 ruských vojakov vstúpilo do Hrabovského v Sumskej oblasti pri „náhlom“ útoku.

13:36 Ruské sily obsadili ukrajinské dediny Prylipka v Charkovskej oblasti a Andrijivka v Dnepropetrovskej oblasti. Oznámilo to dnes podľa agentúry Reuters ruské ministerstvo obrany, ktoré ruskú okupáciu ukrajinského územia vydáva za "oslobodenie". Kyjev vyjadrenie Moskvy zatiaľ nekomentoval. Projekt DeepState, blízky ukrajinskej armáde, medzitým informoval o tom, že ruská armáda postúpila tiež na miestach v Sumskej a Doneckej oblasti.

13:14 Verejná zbierka Oksana50, ktorej cieľom je vybrať peniaze na zakúpenie 50 evakuačných vozidiel pre Ukrajinu, už vybrala 25,2 milióna českých korún. Slovenská Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá zbierku organizuje spoločne s českým Nadačným fondom pre Ukrajinu, dnes oznámila, že suma, ktorá v prepočte predstavuje viac ako jeden milión eur, sa vybrala o dva mesiace skôr, ako sa očakávalo. Podľa internetovej stránky zbierky je cieľom vybrať 26,8 milióna korún, čo je približne 1,1 milióna eur.

12:28 Poľsko má v reakcii na poznatky z vojny na Ukrajine a nové výzvy nový plán rozvoja svojich ozbrojených síl. Program na roky 2025 - 2039 podpísal minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informovalo v utorok ministerstvo obrany. Dokument má strategický význam, určuje priority modernizácie armády a konkrétne obranné kapacity štátu, informuje o tom web Portal obronny.

10:53 Ruskí a americkí diplomati rokovali o odstránení dráždivých faktorov vo vzájomných vzťahoch, hlavné problémy však doteraz vyriešené nie sú. Podľa agentúry Reuters to dnes oznámil námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov s tým, že ďalšie kolo vzájomných rozhovorov sa očakáva začiatkom jari.

9:25 Rusko v noci na dnes podniklo rozsiahly útok proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre, vypálilo desiatky rakiet a vyše 600 dronov. Na sieti Telegram to napísala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Agentúra Reuters uviedla, že najväčšie škody na energetike sú hlásené zo západných častí Ukrajiny.

9:15 Po raketových útokoch Ruska na ciele na Ukrajine bolo v utorok ráno nad poľským územím aktivované poľské aj spojenecké letectvo. Oznámilo to Operačné velenie ozbrojených síl Poľska na sieti X.

8:26 Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul zdôraznil dôležitosť spoľahlivých bezpečnostných záruk západných krajín pre Ukrajinu, a to predovšetkým zo strany Spojených štátov. Informuje o tom agentúra DPA.

7:40 Rusko v noci na dnes opäť útočilo na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a spôsobilo tak núdzové výpadky elektriny v rade regiónov, vrátane Kyjeva a jeho okolia. Podľa agentúry Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvôli ruským útokom na západnú Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventívnych dôvodov stíhacie lietadlá Poľsko.

6:55 Rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom „pokračujú“, hovorí Trump. Americký prezident Donald Trump na podujatí v Palm Beach na Floride 22. decembra uviedol, že rozhovory o ukončení ruskej vojny na Ukrajine prebiehajú, ale ponúkol len málo konkrétnych informácií o pokroku, ďalších krokoch alebo termínoch.

6:08 Ruský útok na Odese dnes večer poškodil prístav a civilnú loď, uviedol šéf oblastnej vojenskej správy Oleh Kiper. Ide o druhý útok na juhoukrajinské mesto za menej ako 24 hodín.

Zelenskyj očakáva cez Vianoce masívne ruské útoky, vyzval na opatrnosť

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov očakáva masívne útoky Ruska na svoju krajinu. Informuje o tom agentúra DPA. Rusi to majú v povahe, že by akurát na Vianoce spustili masívne útoky na Ukrajinu, povedal Zelenskyj diplomatom v hlavnom meste Kyjev.

Situácia je navyše podľa neho zložitá kvôli nedostatku systémov protivzdušnej obrany. Spoluobčanov tiež vyzval, aby počas sviatkov boli maximálne opatrní a neignorovali letecké poplachy, lebo „pre nepriateľa nie je nič sväté“.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov Ukrajina už oficiálne oslavuje Vianoce podľa západných zvyklostí, teda 25. decembra, keďže v reakcii na ruskú agresiu schválila v tejto súvislosti príslušný zákon, píše DPA. Mnohí ukrajinskí kresťania sa však naďalej držia pravoslávnych tradícií a oslavujú Vianoce 7. januára, rovnako ako v Rusku.

Ako ďalej uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom videoposolstve, očakáva, že sa jeho vyjednávací tím v utorok vráti na Ukrajinu po rokovaniach so špeciálnym vyslancom USA Steveom Witkoffom v Miami. Samotný Zelenskyj sa vyjadril, že chce počuť podrobnosti o rokovaniach v USA. Witkoff hovoril o konštruktívnych rokovaniach po samostatných rozhovoroch s ukrajinskou a ruskou stranou, dodáva DPA.

Ukrajina dostala od EÚ zariadenie pre celú elektráreň, uviedol Kyjev

Ukrajina prostredníctvom mechanizmu civilnej obrany Európskej únie získala z Litvy kompletný sadu zariadenia pre tepelnú elektráreň. Európskej komisii sa podarilo dokončiť jednu z doteraz najväčších logistických operácií, oznámilo dnes ukrajinské ministerstvo energetiky. Dodané zariadenie podľa neho umožnilo opraviť škody po ruských útokoch vo viacerých regiónoch.

"Zložitá operácia trvala 11 mesiacov a zahŕňala 149 zásielok zariadení s celkovou hmotnosťou 2399 ton. Medzi nimi bolo 40 nadrozmerných nákladov, vrátane extrémne ťažkých transformátorov a statorov, každý s hmotnosťou približne 172 ton," napísalo ministerstvo na sociálnej sieti. "Dodané zariadenie pomohlo uskutočniť havarijné opravy vo viacerých regiónoch, kde energetická infraštruktúra bola v dôsledku ruských útokov značne poškodená," dodalo.

"Sme nesmierne vďační našim partnerom z Litvy, Poľska a celého európskeho spoločenstva, ktorí nám pomohli získať toto kriticky potrebné vybavenie. Pomohlo to obnoviť kriticky dôležitú energetickú kapacitu a posilniť odolnosť ukrajinského energetického systému, ktorý je, žiaľ, naďalej terčom ruských útokov,“ povedal námestník ministra energetiky Roman Andarak.

Komisárka pre krízové riadenie Hadja Lahbibová označila dodanie elektrárne za konkrétny prejav európskej solidarity a za ukážku plnenia únijného záväzku pomáhať Ukrajine a poskytnúť svetlo a teplo miliónu ľudí, ktorí čelia štvrtej zime počas vojny rozpútanej Ruskom.

Unijná podpora pre ukrajinskú energetiku pomohla uspokojiť potreby asi deviatich miliónov ľudí, a to aj dodaním 9500 generátorov a 7200 transformátorov. Európska komisia celkovo poskytla viac ako 1,2 miliardy eur na programy humanitárnej pomoci na Ukrajine a dodala vyše 160.000 ton pomoci, uviedla Európska komisia.

