Utorok30. december 2025, meniny má Dávid, zajtra Silvester

CIA zorganizovala dronový útok na dok v Venezuele: Údajne slúžil pašerákom drog

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký dronový útok na dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov, pripravila Ústredná spravodajská služba (CIA). Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje.

Dronový útok podľa CNN zasiahol dok v odľahlej pobrežnej časti Venezuely, o ktorom si americká administratíva myslela, že ho využíva kartel Tren de Aragua na skladovanie a nakladanie drog na lode smerujúce do Spojených štátov. V čase úderu v zariadení údajne nikto nebol.

Podľa dvoch zdrojov CNN poskytli spravodajské informácie pre CIA špeciálne jednotky americkej armády. Ich hovorkyňa Allie Weiskopfová takéto správy však odmietla. Jeden zo zdrojov doplnil, že hoci bol útok úspešný a boli pri ňom zničené všetky tamojšie lode i celé zariadenie, išlo iba o symbolický útok, pretože to bol jeden z mnohých podobných komplexov vo Venezuele.

Zničený cieľ na území Venezuely

Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil, že Spojené štáty po prvýkrát zasiahli a zničili cieľ na území Venezuely. „V oblasti doku, kde nakladajú lode s drogami, došlo k veľkej explózii. Zasiahli sme všetky lode a teraz sme zasiahli aj oblasť a tá už neexistuje,“ vyhlásil Trump.

Šéf Bieleho domu tak reagoval na novinárske otázky o jeho minulotýždňovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu WABC, v ktorom uviedol, že Spojené štáty „vyradili“ zariadenie vo Venezuele, odkiaľ údajne prichádzajú pašerácke lode.

Viac o téme: Dokútok USACIAVenezuelaDronDrogy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ďalší útok na údajnú
Ďalší útok na údajnú pašerácku loď vo východnom Tichomorí: Zahynuli 2 ľudia
Zahraničné
Ilustračné foto
Američania udreli vo Venezuele: Trumpovi poradcovia jasajú, vraj odrovnali nákladisko drog!
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko a Čína v OSN kritizovali konanie USA voči Venezuele
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump o Madurovi: Bolo by múdre, keby odstúpil, hrozí tvrdou hrou
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Herec Ondrík šokuje: Takýto baletný postoj by ste od neho nečakali!
Herec Ondrík šokuje: Takýto baletný postoj by ste od neho nečakali!
Prominenti
Tomáš Sitkey si príliš neverí: Rozplakal najdôležitejšiu ženu svojho života!
Tomáš Sitkey si príliš neverí: Rozplakal najdôležitejšiu ženu svojho života!
Prominenti
Na Slovensko prileteli ďalšie tri stíhačky F-16
Na Slovensko prileteli ďalšie tri stíhačky F-16
Správy

Domáce správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Na horách hrozí víchrica:
Na horách hrozí víchrica: Meteorológovia vydali výstrahy prvého a druhého stupňa
Domáce
Rok 2026 pod drobnohľadom
Rok 2026 pod drobnohľadom expertov: Čaká nás šetrenie, neistota a napätá spoločnosť!
Domáce
Súd zastavil povolenie na usmrtenie bobrov na východe: Ohrozené hrádze, ochranári zasiahli
Súd zastavil povolenie na usmrtenie bobrov na východe: Ohrozené hrádze, ochranári zasiahli
Regióny

Zahraničné

CIA zorganizovala dronový útok
CIA zorganizovala dronový útok na dok v Venezuele: Údajne slúžil pašerákom drog
Zahraničné
Dráma na Morave: Dievča
Dráma na Morave: Dievča nalialo spolužiakovi do nápoje metanol! Za pokus o vraždu dostala tvrdý trest
Zahraničné
Európska únia kritizuje vojenské
Európska únia kritizuje vojenské cvičenia Číny v okolí Taiwanu: Hrozí ohrozenie mieru
Zahraničné
Nehoda lanovky v Taliansku:
Nehoda lanovky v Taliansku: Hlásia štyroch zranených, vyše 100 ľudí evakuovali vrtuľníkmi
Zahraničné

Prominenti

Obrat o 180 stupňov!
Obrat o 180 stupňov! Slávna speváčka STIAHLA POCTU Brigitte Bardot: Kvôli jej škandalóznym názorom!
Zahraniční prominenti
Skúška muzikálu Rómeo a
Tomáš Sitkey si príliš neverí: Rozplakal najdôležitejšiu ženu svojho života!
Domáci prominenti
Veľké prepúšťanie v SND:
Veľké prepúšťanie v SND: Oliver Andrásy bije na poplach... Vyzýva hercov k ŠTRAJKU!
Domáci prominenti
FOTO Vémola má podstúpiť operáciu
PRVÉ FOTO Vémolu z basy! Karlosa budú operovať za mrežami... Čo povedala Lela deťom?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ak na svojej koži
Ak na svojej koži nájdete toto, je jasné, že nemáte v poriadku imunitu
vysetrenie.sk
Chystáte sa oslavovať Silvester
Chystáte sa oslavovať Silvester a nechcete mať žalúdok na vode? TOTO zjedzte ešte pred prvým pohárikom, ráno sa poďakujete
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Tichý jed v spálni: Tieto 3 veci musíte OKAMŽITE VYHODIŤ! Používate ich roky? Veľká chyba
Zaujímavosti
Ako dlho sú mrazené
Ako dlho sú mrazené potraviny naozaj bezpečné? Lekár prezradil pravdu! Ak robíte TÚTO chybu, jedlo musí ísť do koša
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk

Ekonomika

Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Menej voľna, vyššie dane aj odvody: Konsolidácia zabolí hlavne pracujúcich, varujú odbory!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Končí diskriminácia v dôchodkoch: Štát mení pravidlá, penzie pôjdu hore, má to však háčik!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!
Toto číslo si okamžite uložte do mobilu: Od nového roka prichádza zmena, ktorá vám môže zachrániť nervy aj krk!

Varenie a recepty

10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
10 výborných nátierok na Silvestra. Rýchle recepty, vďaka ktorým bude občerstvenie ihneď na stole.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Čo na párty? Jedine tieto šunkovo sýrové jednohubky. Najjednoduchšie slané pečivo.
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska
Chuťovky
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Silvestrovské chuťovky: Z mála surovín, no s veľkým efektom
Výber receptov

Šport

HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo šlágra 34. kola Tipsport ligy
HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online prenos zo šlágra 34. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Stačil jeden e-mail od FIFA: Slovenský rozhodca dostal nádherný vianočný darček
Stačil jeden e-mail od FIFA: Slovenský rozhodca dostal nádherný vianočný darček
Ostatné
FOTO Na niektoré zázraky sa čaká: Tomáš Tatar s manželkou oznámili nádhernú správu!
FOTO Na niektoré zázraky sa čaká: Tomáš Tatar s manželkou oznámili nádhernú správu!
Európa
Hanckov tréner mieri poriadne vysoko: Simeone si pripravil 80 miliónov na hráča svetovej triedy
Hanckov tréner mieri poriadne vysoko: Simeone si pripravil 80 miliónov na hráča svetovej triedy
La Liga

Auto-moto

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
TEST: Renault Espace - nikomu to nepovedzte, ale MPV žije ďalej
Klasické testy
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava

Kariéra a motivácia

Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Máte v roku 2026 šancu na kariérny posun? Tento KVÍZ odhalí pravdu, ako na tom ste!
Kariérny rast
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
6 vecí, ktoré personalisti kontrolujú ešte pred tým, než vás pozvú na pohovor – a prečo môže rozhodnúť detail
Pracovný pohovor
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Prečo top manažéri denne robia túto jednu vec a vy nie? Toto je tajomstvo ich úspechu
Motivácia a produktivita

Technológie

Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Aplikácie a hry
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Xiaomi
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Samsung
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Vesmír

Bývanie

Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
Čo je nivelizácia a dilatácia a prečo treba krytinu aklimatizovať? Tieto pojmy musíte poznať, kým začnete klásť podlahu
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!

Pre kutilov

Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Hmoždinky do sadrokartónu a najčastejšia chyba, pre ktorú veci padajú zo steny
Stavebný materiál
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa ľudia na Silvestra najčastejšie rozhodnú ukončiť alebo začať vzťah? Psychológovia majú jasné vysvetlenie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia na Silvestra najčastejšie rozhodnú ukončiť alebo začať vzťah? Psychológovia majú jasné vysvetlenie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma na Morave: Dievča
Zahraničné
Dráma na Morave: Dievča nalialo spolužiakovi do nápoje metanol! Za pokus o vraždu dostala tvrdý trest
Rok 2026 pod drobnohľadom
Domáce
Rok 2026 pod drobnohľadom expertov: Čaká nás šetrenie, neistota a napätá spoločnosť!
Veľký POSUN v prípade
Domáce
Veľký POSUN v prípade masakra na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi: Návrh na obžalobu!
Šok na urgente v
Domáce
Šok na urgente v Ružinove: Autistického chlapca mali udierať do hlavy! Je to LOŽ, reaguje nemocnica

Ďalšie zo Zoznamu