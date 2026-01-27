USA posilňujú východné krídlo NATO: Do TEJTO krajiny posielajú vojakov a tanky Abrams!

WASHINGTON/BUKUREŠŤ – Napriek tomu, že Spojené štáty už viackrát vyhlásili, že Európa bude musieť vynaložiť viac na obranu NATO v Európe, ich najbližšie kroky budú smerovať k posilneniu východného krídla Aliancie v jednej z európskych krajín.
Spojené štáty nasadia už v najbližšom období do Európy vojakov s ťažkou technikou. Tanky Abrams majú zamieriť do Rumunska, aby posilnili východné krídlo NATO. Podľa rumunského náčelníka generálneho štábu Gheorghita Vlada to zlepší kvalitu a silu nasadených síl na území celej krajiny.
Ako sa ďalej vyjadril, NATO bude dodržiavať svoje záväzky aj vo vzťahu k Rumunsku. "Hovoril som aj s vrchným veliteľom spojeneckých síl, s generálom Grynkewichom (Alexus Grynkewich pozm. red.), počas jeho poslednej návštevy Rumunska. Aliancia zachová svoj záväzok prispievať k obrane krajiny v súlade s plánmi v rámci regiónu," vysvetlil.
Zmena rozmiestnenia síl
USA zostávajú naďalej nosným pilierom obrannej bezpečnosti Rumunska, pričom najnovšie vyhlásenia o znížení počtu vojakov (aj v Rumunsku) neznamenajú oslabenie obrany, ale zmenu profilu rozmiestnenia síl. O tejto zmene informovala ešte v októbri minulého roku stanica Digi24.
USA súhlasili, že zachovajú rovnakú úroveň v príspevku poskytnutých síl, pričom dokonca majú zlepšiť kvalitu bojaschopnosti rozmiestnených síl na území Rumunska. "Najlepším príkladom je vyhlásenie SACEUR (vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe) o rozmiestnení jednotiek s tankami Abrams," povedal Vlad.
V Rumunsku je v súčasnej dobe rozmiestnených na troch vojenských základniach Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii a Deveselu od 900 do 1 000 amerických vojakov.