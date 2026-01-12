Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

Moldavská prezidentka by podporila referendum o zjednotení Moldavska a Rumunska

Moldavská prezidentka Maia Sanduová
Moldavská prezidentka Maia Sanduová (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic)
TASR

KIŠIŇOV - Moldavská prezidentka Maia Sanduová vyhlásila, že pokiaľ by sa niekedy konalo referendum o zjednotení Moldavska s Rumunskom, hlasovala by za. Podľa jej slov je totiž pre Moldavsko čoraz ťažšie „prežiť“ samostatne, informuje správa portálu Politico.

Moldavsko, krajina s približne 2,4 milióna obyvateľov susediaca s Rumunskom a Ukrajinou, sa už opakovane stalo cieľom ruskej hybridnej vojny, pripomína Politico. V rámci toho sa v krajine šíria dezinformácie a dochádza aj k manipulovaniu volieb, ozrejmil portál. „Ak by sa konalo referendum, hlasovala by som za zjednotenie s Rumunskom,“ vyhlásila prezidentka v britskom podcaste The Rest is Politics. „Pozrite sa na to, čo sa dnes deje v okolí Moldavska. Pozrite sa na to, čo sa deje vo svete,“ vysvetľovala. „Prežitie demokracie a suverenity malých krajín, ako sú Moldavsko, je čoraz náročnejšie, takisto ako odolávanie vplyvu Ruska,“ zhodnotila Sanduová.

Moldavsko bolo súčasťou Rumunska od roku 1918 do roku 1940

Moldavsko bolo súčasťou Rumunska od roku 1918 do roku 1940, keď ho anektoval Sovietsky zväz. Nezávislosť vyhlásilo v roku 1991 po páde železnej opony. V roku 2024 sa v Moldavsku konalo referendum o vstupe do EÚ, v ktorom za hlasovalo 50,4 percenta voličov. Paralelne prebiehali aj prezidentské voľby, v ktorých Sanduová zvíťazila s 55 percentami hlasov nad proruským oponentom, píše Politico.

Moldavská hlava štátu zdôraznila, že napriek svojmu názoru by rešpektovala rozhodnutie ľudí aj v prípade, že by si zvolili zachovanie samostatnosti. Zároveň zdôraznila, „že vstup do EÚ je realistickejším cieľom“. Podľa portálu Politico prieskumy v krajine naznačujú, že až dve tretiny Moldavcov sú proti zjednoteniu, zatiaľ čo u Rumunov sa idea jedného štátu stretáva s väčšou podporou.

