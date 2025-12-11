Poľské orgány obžalovali Slováka z podvodu s DPH za 15 miliónov zlotých

OPOLE - Delegatúra poľskej Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW) v Opoli podala 31. októbra obžalobu voči občanovi Slovenska, ktorý je podozrivý z účasti v medzinárodnej organizovanej skupine páchajúcej daňové podvody pri obchode s elektrickou energiou. Podľa ABW svojimi konaniami spôsobil neoprávnené vratky DPH presahujúce 15 miliónov zlotých (cca 3,55 miliónov eur). Informuje o tom ABW.
Fiktívne obchody s elektrinou odhalené
Vyšetrovanie ukázalo, že v rokoch 2013 až 2014 pôsobili v Poľsku, na Slovensku a v ďalších členských štátoch Európskej únie spoločnosti, ktoré pri obchode s elektrinou realizovali fiktívne transakcie. Analýzy medzinárodnej energetickej burzy, cez ktorú obchod prebiehal, upozornili na neštandardnú opakovanú reťazovosť obchodov, ktorá mohla viesť aj k manipulácii cien. Podvodné schémy podľa vyšetrovateľov zahŕňali fiktívne dodávky s nulovou daňovou sadzbou, čím sa dosahovali neoprávnené vratky DPH.
Obžaloba je posledným krokom v rozsiahlej kauze s viacerými obvinenými z rôznych krajín. Od roku 2019 bolo v tejto veci postupne obžalovaných viacero osôb vrátane občanov Lotyšska, Dánska, Estónska, Slovenska, Poľska a Bieloruska.
Súd uložil tresty
Katovický okresný súd v rokoch 2023 a 2025 odsúdil štyroch obvinených na tresty odňatia slobody a peňažné sankcie a zároveň im uložil povinnosť nahradiť škodu štátu vo výške vyše šesť miliónov zlotých.