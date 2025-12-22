Zlodej kradol v bratislavskom byte, spôsobil škodu 10.000 eur

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
BRATISLAVA - Z bytu na ulici Čmelovec v Bratislave odcudzili bezpečnostnú schránku s obsahom finančnej hotovosti približne 8000 eur, osobných dokladov a viacerých kusov zlatých šperkov. Vznikla tak škoda 10.000 eur. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Ku krádeži došlo 5. decembra medzi 16.00 až 18.00 h. V tejto súvislosti pátra polícia po totožnosti osoby na fotografii zverejnenej na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, k súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.