Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Zlodej kradol v bratislavskom byte, spôsobil škodu 10.000 eur

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Z bytu na ulici Čmelovec v Bratislave odcudzili bezpečnostnú schránku s obsahom finančnej hotovosti približne 8000 eur, osobných dokladov a viacerých kusov zlatých šperkov. Vznikla tak škoda 10.000 eur. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.

Ku krádeži došlo 5. decembra medzi 16.00 až 18.00 h. V tejto súvislosti pátra polícia po totožnosti osoby na fotografii zverejnenej na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, k súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

 
 
Viac o téme: PolíciaZlodejBytKrádež
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Polícia v Berlíne tvrdo
Polícia v Berlíne tvrdo zakročí voči vandalom na silvestrovských oslavách: Pocítia silu zákona!
Zahraničné
Talianska poriadková polícia použila
Nepokoje v Turíne po vysťahovaní mládežníckeho centra: Demonštrácie prerástli do konfliktov s políciou
Zahraničné
Albanese po útoku na
Albanese po útoku na pláži nariadil preskúmanie polície a spravodajských služieb
Zahraničné
Malajzijská polícia zasadila úder
Malajzijská polícia zasadila úder drogovej mafii: Zaistila kokaín a drogy za 375 miliónov dolárov!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Biskup Tomáš Galis o posolstve a význame Vianoc
Biskup Tomáš Galis o posolstve a význame Vianoc
Správy
Pani Anna Lipkošová z obce Komárany pri Vranove nad Topľou vyrába domáce vianočné salónky a kolekcie
Pani Anna Lipkošová z obce Komárany pri Vranove nad Topľou vyrába domáce vianočné salónky a kolekcie
Správy
Ivana Gáborík prezradila, ako budú tráviť Vianoce: Jej prianie pod stromček hovorí za všetko
Ivana Gáborík prezradila, ako budú tráviť Vianoce: Jej prianie pod stromček hovorí za všetko
Feminity TV

Domáce správy

Obrovská tragédia pred Vianocami
Obrovská tragédia pred Vianocami pri Trenčíne: Útok nožom, obaja rodičia zomreli, dcéra je vážne zranená!
Domáce
FOTO Zlodej kradol v bratislavskom
Zlodej kradol v bratislavskom byte, spôsobil škodu 10.000 eur
Domáce
Roman Michelko
Vetované zákony sa odsúvajú, kým nie je na nich v koalícii zhoda, uviedol Michelko
Domáce
Pozor, zmeny v MHD Košice počas sviatkov: Viaceré linky nejazdia, mení sa režim premávky
Pozor, zmeny v MHD Košice počas sviatkov: Viaceré linky nejazdia, mení sa režim premávky
Košice

Zahraničné

FOTO Ruský armádny generál Sarvarov
ATENTÁT v Moskve: Prí výbuchu BOMBY v aute zomrel ruský armádny generál Sarvarov!
Zahraničné
Poľsko schválilo odstrel až
Poľsko schválilo odstrel až do 60 bobrov v Pieninách pri hranici so Slovenskom
Zahraničné
FOTO Desivá ranná nehoda: FOTO
Desivá ranná nehoda: FOTO Autobus narazil do zvodidiel a prevrátil sa! Zahynulo najmenej 16 ľudí
Zahraničné
Kórea chce hradiť liečbu
Kórea chce hradiť liečbu plešatosti zo zdravotného poistenia: Pre mladých ľudí ide o otázku prežitia
Zahraničné

Prominenti

Tragická SMRŤ obľúbeného herca
Tragická SMRŤ obľúbeného herca (†46): Spáchal samovraždu!
Zahraniční prominenti
Zara Larsson
My tu mrzneme a ona? Slávna speváčka predviedla na pláži dokonalé telo v bikinách!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Majka
Víťazka markizáckej šou po BRUTÁLNOM ÚTOKU susedky: Stačilo... Situáciu vyriešila RADIKÁLNE!
Domáci prominenti
Pečie celé Slovensko pozná
Pečie celé Slovensko pozná svoju VÍŤAZKU: Do šou sa dostala až na DRUHÝ POKUS!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mačky na Ozempicu? Populárny
Mačky na Ozempicu? Populárny liek na chudnutie mieri k domácim miláčikom! Novinka z laboratórií prekvapila majiteľov
Zaujímavosti
Vedci neveria vlastným očiam:
Vedci neveria vlastným očiam: Planéta v tvare citróna POPIERA všetky zákony! TOTO ešte nikto nevidel
Zaujímavosti
Správa sa inak než
Správa sa inak než zvyčajne? TÝCHTO 5 znakov môže naznačovať NEVERU! Odborníčka varuje pred týmito signálmi
Zaujímavosti
Bolesť kĺbu, ktorá prišla
Bolesť kĺbu, ktorá prišla z ničoho nič? Možno máte túto chorobu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Alkohol mladých Slovákov neláka: Čo je novým trendom?
hashtag.sk
Novinky pre Banskobystrický kraj:
Novinky pre Banskobystrický kraj: Ďalší dôvod, prečo na cestu využiť vlakovú dopravu
regiony.zoznam.sk
Dôležitá trasa v Košickom
Dôležitá trasa v Košickom kraji je obnovená: Východniarov čakajú aj nové trasy kvôli závodu Valaliky
regiony.zoznam.sk
Romantický pobyt či wellness
Romantický pobyt či wellness pre partiu: Veľká SÚŤAŽ, v ktorej máte šancu vyhrať aj vy
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľký posun na diaľnici do Košíc: Motoristi sa po dlhých rokoch dočkali nového úseku s tunelom Višňové! (foto)
Veľký posun na diaľnici do Košíc: Motoristi sa po dlhých rokoch dočkali nového úseku s tunelom Višňové! (foto)
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!
Slovensko chce znížiť úmrtnosť na rakovinu: Spúšťa nový akčný plán a investície za desiatky miliónov!
Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!

Varenie a recepty

Snehová guľa - roláda. Jeden z najchutnejších dezertov týchto Vianoc.
Snehová guľa - roláda. Jeden z najchutnejších dezertov týchto Vianoc.
Recept na parížske rožky z mojej kuchárky. Vďaka nemu mám krém konečne pevný a nesteká.
Recept na parížske rožky z mojej kuchárky. Vďaka nemu mám krém konečne pevný a nesteká.
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Linecké koláčiky bez odležania? Rýchly recept, keď nestíhate
Výber receptov
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Ako zabrániť vysychaniu vianočného pečiva? Triky, ktoré fungujú
Skladovanie potravín

Šport

VIDEO Viacbodový Slafkovský a rekord Crosbyho: Zápas Montrealu s Pittsburghom sa zapísal do histórie
VIDEO Viacbodový Slafkovský a rekord Crosbyho: Zápas Montrealu s Pittsburghom sa zapísal do histórie
Juraj Slafkovský
Organizátori OH v situácii, do ktorej sa nikdy nemali dostať: Hanba! Je to nevysvetliteľné, ale...
Organizátori OH v situácii, do ktorej sa nikdy nemali dostať: Hanba! Je to nevysvetliteľné, ale...
ZOH 2026 Miláno Cortina
Totter podporil názor Cemana: Liga sa nemala hrať, v tomto prípade je to hanba
Totter podporil názor Cemana: Liga sa nemala hrať, v tomto prípade je to hanba
Tipsport liga
VIDEO Lotyši na nás vybehli, ale potom skórovali už len Slováci: Dvadsiatka zvládla prvú generálku na MS
VIDEO Lotyši na nás vybehli, ale potom skórovali už len Slováci: Dvadsiatka zvládla prvú generálku na MS
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Mladí chcú zostať doma, no prácu si nevedia nájsť: Čo robiť, ak sa nechcete sťahovať?
Hľadám prácu
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Najčastejšia lož v pracovných inzerátoch. A jednoduchý spôsob, ako ju odhaliť ešte pred pohovorom
Hľadám prácu
Odhaľte svoju skutočnú podstatu: Čo je Human Design a ako vám pomôže zistiť, kým naozaj ste
Odhaľte svoju skutočnú podstatu: Čo je Human Design a ako vám pomôže zistiť, kým naozaj ste
Motivácia a inšpirácia
Kedy je naozaj čas dať výpoveď? Väčšina ľudí to zmešká a zbytočne sa trápia
Kedy je naozaj čas dať výpoveď? Väčšina ľudí to zmešká a zbytočne sa trápia
Vyhorenie

Technológie

Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Vieš, prečo by si mal mobil pravidelne reštartovať aj keď funguje bez problémov? Toto vie len málokto
Návody
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Ako zistiť, že ti volá podvodník ešte predtým, než zdvihneš hovor. Túto funkciu si zapni v telefóne
Bezpečnosť
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Europol rozložil sieť podvodných call centier na Ukrajine: Ich útoky opakovane zasahovali aj Slovensko
Bezpečnosť
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
Umelá inteligencia sa blíži k bodu zlomu. Demokracia na to nemusí byť pripravená, varujú experti
Umelá inteligencia

Bývanie

Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Z diaľky vyzerá obyčajne, no je na ňom čosi zvláštne. Fasáda klame, dom sa začína inde a bol fantastický nápad!
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla

Pre kutilov

Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Hľadáte inšpiráciu na vianočné pečenie? Z týchto 12 sladkých receptov si určite vyberiete
Recepty
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Recepty
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Metabolizmus ako trend roka 2026: Zabudnite na detoxy a diéty, začína nová éra zdravého chudnutia
Chudnutie a diéty
Metabolizmus ako trend roka 2026: Zabudnite na detoxy a diéty, začína nová éra zdravého chudnutia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Obrovská tragédia pred Vianocami
Domáce
Obrovská tragédia pred Vianocami pri Trenčíne: Útok nožom, obaja rodičia zomreli, dcéra je vážne zranená!
Vianočné muky Vaľovej zo
Domáce
Vianočné muky Vaľovej zo Smeru: Najskôr odchod z parlamentu a pred sviatkami prišla aj SMRŤ kľúčovej osoby!
Ruský armádny generál Sarvarov
Zahraničné
ATENTÁT v Moskve: Prí výbuchu BOMBY v aute zomrel ruský armádny generál Sarvarov!
Ani odpracované roky, ani
Domáce
Ani odpracované roky, ani výška zaplatených odvodov! POZOR O výške vášho dôchodku môže rozhodnúť úplný detail

Ďalšie zo Zoznamu