DESIVÉ VIDEO Delikvent sa ZAVESIL na zadnú časť električky a vozil sa načierno! Policajtov mal v pätách

Delikvent sa vyváža v Prahe na zadnom ráme električky. Policajtom má hneď za sebou
Delikvent sa vyváža v Prahe na zadnom ráme električky. Policajtom má hneď za sebou (Zdroj: Facebook/Policie ČR)
PRAHA – Aj v českej metropole už cítiť atmosféru Vianoc. Pre niektorých obyvateľov to však nič neznamená a porušujú pravidlá rovnako, ako inokedy. Výnimkou nebol ani delikvent, ktorý nemal v úmysel vôbec zaplatiť za cestu MHD a riskantným spôsobom sa odviezol na električke. Jeho počin bol ako vystrihnutý z filmu Celý čas mal za sebou policajtov.

Pražskí policajti boli počas uplynulých dní svedkami komickej situácie, ktorá sa ale mohla skončiť veľkou tragédiou. Priamo pred ich očami sa odohral incident, nad ktorým len krútili hlavami. Všetko zaznamenala policajná kamera, ktorú mali umiestnenú na palubnej doske vo vozidle.

Všetko pred očami policajtov 

Záznam, ktorý uverejnila Policie ČR na sociálnych sieťach odhaľuje muža, ktorý spočiatku veľmi nenápadne prebehne z chodníka na zastávku električky. Následne však do vozňa nenastúpi, ale doslova vyskočí na zadný rám vozňa a začne sa viezť načierno.  

Jazda v Prahe na zadnom ráme električky (Zdroj: Facebook/Policie ČR)

Policajti mali celý tento incident pred očami. Delikventa natáčali z neoznačeného služobného vozidla. "Idete si len tak popoludní Prahou. Ľudia sa ponáhľajú a MHD premáva, no jeden muž si zrejme zmýlil filmové plátno so zadným rámom električky a zahral sa na Spidermana," napísali policajti v príspevku. 

Problém s drogami

Policajti začali konať v rámci povinností. Električku zastavili a muža zadržali. Pri následnej kontrole navyše zistili, že na tohto delikventa už súd skôr vydal príkaz na zatknutie za výrobu a distribúciu drog. 
 

