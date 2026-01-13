DOJÍMAVÝ dobrý skutok: Vodička električky sa ZĽUTOVALA nad babičkou, na TOTO nemala srdce

BRATISLAVA – Slovensko zasiahli v týchto dňoch silné mrazy a snehová kalamita aj v južných častiach krajiny. Pociťujú to najmä ľudia bez domova, pre ktorých sa stali noci doslova bojom o život. Jedna takáto staršia pani sa chcela na chvíľu počas jazdy zohriať v električke. Ani vo sne však netušila, ako na ňu zareaguje vodička.
Dobrý skutok môže prísť v akejkoľvek forme. Najkrajšie sú tie, ktoré prídu nečakane a v situáciách, pri ktorých ostatní len mávnu rukou. Istá vodička električky v Bratislave si medzi cestujúcimi všimla, že občas do vozňa nastúpi aj staršia pani. Neskôr sa dozvedela, že ide o miestnu bezdomovkyňu.
Nie je to alkoholička
Jedného dňa jej táto bezdomovkyňa zaspala v električke. Vodička ju však nechcela vyhnať do zimy. Len ju upozornila, kde má vystúpiť. "Nie je to alkoholička, len človek, ktorému život veľa nedal. Srdce mi nedá vyhodiť ju do zimy. Aspoň na chvíľu teplo a pokoj," hovorí s tým, že babička zamierila na hlavnú stanicu, kde si rozloží kartón.
Vodička električky uverejnila video s babičkou na sociálne siete. Dodala, že toto je jedna zo štyroch starších žien, ktoré zvyknú nastúpiť do električky. "Babička je upravená, len ťažko sa verím tomu, že nemá domov," doplnila.
Nemôžu jej pomôcť
Ďalšia žena reagovala na tento príspevok a napísala, že babičku pozná už dlhé roky. Ide vraj o psychicky chorú osobu, ktorá nedokáže prijať pomoc, napríklad vo forme azylového domu. "Niekedy má ťažšie stavy, ale inak je dobrá. Stará sa o mačky v Medickej záhrade," dodala.
Radila aj s tými, ktorí pomáhajú ľuďom bez domova. Babičke ale proti jej vôli pomôcť nemôžu. Maximum, žo pre ňu môžu urobiť, je opýtať sa, či niečo nepotrebuje a vnútiť jej aspoň nejaké peniaze. Ale ona hovorí, že jej ich aj tak potom zoberú.
Na sociálnych siežach sa spustila diskusia, ako by sa dalo babičke pomôcť: "Jáj, chúďa, nevyzerá, že by bola nejako dlho na ulici. Chcelo by to zistiť viac info o nej, lebo je evidentne dosť zmätená. Možno ani nevie, kam sa má alebo môže vrátiť, niekto ju nezákonne vyhodil z domu/bytu...Možno sa len stratila. Je čistá, má dobrú pokožku aj vlasy upravené. Alebo sa len tak túla..."
"Mohli by sme jej urobiť pekný aspoň. Deň Max dva u nás . Teplo, jedlo, vaňa, oblečenie, teplé jej dáme...Neviem, či by to pomohlo, no ak máme niekoho kto to vie zorganizovať radi pomôžeme," a následne uverejnila autorka v komentári pod videom aj mobilné číslo.