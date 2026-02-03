Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

V horských strediskách minuli návštevníci takmer 15 miliónov eur

Zimná sezóna na Slovensku v cestovnom ruchu je v plnom prúde. Návštevníci počas decembra 2025 a januára 2026 bezhotovostne zaplatili za služby v lyžiarskych strediskách a horských obciach 14,7 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 10 %.

Analýza prevádzok, ktoré používajú platobné terminály spoločnosti Global Payments ukazuje, že s blížiacou sa legislatívnou povinnosťou bezhotovostných platieb od 1. marca sú Slováci na digitálne platenie plne pripravení – počet transakcií v kľúčových regiónoch rástol výrazne rýchlejšie než celoslovenský priemer.

Detailná analýza výdavkov bezhotovostných platieb odhaľuje, že ekonomická aktivita sa presúva priamo pod zjazdovky. V analýze boli sledované bezhotovostné platby v hoteloch, reštauráciách a taktiež za služby v lyžiarskych strediskách. Zatiaľ čo celkový trh v sledovaných regiónoch rástol v objeme platieb o 2,7 %, horské lokality zaznamenali skok až o 10,3 %. Celkový objem bezhotovostných platieb v týchto rekreačných zónach dosiahol 14 721 782 eur (oproti 13,3 mil. eur v minulej sezóne).

Boom v bezhotovostných platbách v Nízkych Tatrách

Ešte zaujímavejší trend ukazuje pohľad na frekvenciu platieb. Rekordérom sú Nízke Tatry. Návštevníci realizovali v strediskách ako Jasná Nízke Tatry či Tále 103 112 transakcií, čo predstavuje masívny medziročný nárast o 14,6 % (z pôvodných 89 982 transakcií v sezóne 24/25). Tento údaj jasne demonštruje, že návštevníci čoraz častejšie vyťahujú kartu alebo mobil (alebo hodinky, prstene a podobne) aj pri menších platbách priamo na svahu. Stabilný rast si držia aj Vysoké Tatry, kde počet transakcií stúpol o 4,3 % na celkových 96 015.

Návštevníci a turisti v horských strediskách chcú platiť bezhotovostne

Dáta Global Payments potvrdzujú, že v horských strediskách sa platí nielen častejšie, ale aj vyššie sumy. Priemerná hodnota transakcie vo Vysokých Tatrách dosiahla v aktuálnej sezóne 41,92 eura, čo je vysoko nad celoslovenským priemerom.

„Rast výdavkov o vyše 10 % priamo v strediskách signalizuje úspešnú sezónu. Po druhé, dvojciferný nárast počtu transakcií v lokalitách ako Nízke Tatry ukazuje, že bezhotovostná platba je dnes pre návštevníka úplnou samozrejmosťou,” hovorí Michal Kitko, Country Manager spoločnosti Global Payments pre Slovensko

“Z pohľadu blížiacej sa legislatívnej zmeny od 1. marca, ktorá zavádza povinnosť umožniť bezhotovostnú platbu, je trh pripravený. Obchodníci, ktorí terminál majú, z tohto trendu už dnes profitujú rýchlejším odbavením zákazníkov a vyššími tržbami. Moderné platobné terminály a rozvoj dátového pokrytia už umožňujú bezproblémové prijímanie bezhotovostných platieb aj na horách. Nedávno sme inštalovali platobný terminál na Téryho chate 2015 metrov nad morom a spoľahlivo funguje,” doplnil Michal Kitko.

Regionálne rozdiely a „skokani“ sezóny

• Skokan sezóny – Veľká Fatra: Tento región zaznamenal po odpočítaní Ružomberka najdynamickejší rast. Objem platieb v strediskách ako Valčianska dolina či Malinô Brdo medziročne vystrelil až o 84 % (z 648-tisíc eur na takmer 1,2 milióna eur). Po odrátaní Ružomberka dosiahli platby v strediskách úroveň približne 2 milióny eur, pričom región zaznamenal celkový rast transakcií o 7,6 %.

• Nízke Tatry: Jednoznačným skokanom medzi veľkými destináciami sú Nízke Tatry. Po odrátaní transakcií v Liptovskom Mikuláši narástol objem platieb priamo v rekreačných zónach (Demänovská Dolina, Bystrá, Tále) o masívnych 34,2 % (z 1,65 mil. eur na 2,22 mil. eur). Tento región tak v dynamike rastu výrazne prekonáva celoslovenský priemer.

• Vysoké Tatry: Ostávajú objemovým lídrom trhu. Turisti tu minuli cez terminály 4 milióny eur. Hoci ide o stabilný trh s miernym rastom (+2,7 %), v absolútnych číslach sú Tatry stále bezkonkurenčnou jednotkou.

Západné Tatry a Orava: Objem platieb tu dosiahol takmer 2,2 milióna eur, pričom len v Zuberci návštevníci nechali bezhotovostne viac ako 430-tisíc eur čo je nárast o 10,8 % oproti minulej sezóne 2024/2025. Počet transakcií stúpol o 2,5 %.

Pieniny a Zamagurie: Stabilný dvojciferný rast si drží severovýchod Slovenska. Strediská ako Ždiar či Bachledova dolina si polepšili o 12 %, pričom celkový objem platieb presiahol 1 milión eur.

Tieto čísla potvrdzujú, že digitalizácia platieb úspešne prenikla aj mimo hlavných centier a stala sa štandardom v celom ekosystéme slovenského cestovného ruchu.

