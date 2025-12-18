Vo Fínsku zaistili luxusnú vilu: Mala patriť Putinovmu priateľovi

HELSINKI - Úrady vo Fínsku kvôli nedoplatkom na dani z nehnuteľnosti vo výške niekoľkých tisíc eur zaistili luxusnú vilu ruského miliardára Borisa Rotenberga, ktorá sa nachádza vo fínskom meste Hanko. Informoval o tom spravodajský web Yle.
Právny zástupca podnikateľa uviedol, že problém s vilou sa „rieši“ a majetok bude Rotenbergovi vrátený. Nedoplatok vznikol zrejme tým, že Rotenberg v posledných rokoch pre západné sankcie nemohol prevádzať finančné prostriedky na účty vo fínskych bankách. Yle poznamenal, že nejde o prvý prípad, keď bol Rotenbergovi vo Fínsku zhabaný majetok. Kvôli svojmu zaradeniu na sankčný zoznam EÚ nemôže prevádzať finančné prostriedky na bankové účty vo Fínsku. Zaistené boli aj komerčné nehnuteľnosti, ktoré v Helsinkách vlastnila miliardárova spoločnosť. Došlo k tomu kvôli nezaplateným účtom za energie vo výške 27.000 eur.
Rotenbergov majetok vo Fínsku bol zaistený ešte v roku 2022
Rotenbergov majetok vo Fínsku bol zaistený ešte v roku 2022 po uvalení sankcií. Tento postup bráni akémukoľvek narábaniu s majetkom, ktorý tak zostáva fakticky zmrazený. Nútené zaistenie majetku dlžníka umožňuje jeho predaj a použitie výťažku z predaja na splatenie dlhov. Yle poznamenáva, že agentúra na vymáhanie pohľadávok predtým už predala jednu z Rotenbergových komerčných nehnuteľností.
Boris Rotenberg sa v roku 1991 presťahoval do Fínska so svojou manželkou, ktorá sa zapojila do repatriačného programu. V roku 1998 sa podnikateľ vrátil do Petrohradu. Začiatkom roku 2000 Rotenberg získal fínske občianstvo. Fínske médiá predtým informovali, že ho možno získal bez náležitej previerky. Boris Rotenberg a jeho brat Arkadij sú označovaní za priateľov ruského prezidenta Vladimira Putina.