Francúzsko vyšetruje zahraničné zasahovanie pre škodlivý softvér na trajekte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PARÍŽ - Francúzsko vyšetruje bezpečnostnú hrozbu zo zahraničia pre škodlivý softvér, ktorý infikoval počítačový systém osobnej lode v Stredomorí. V prípade použitia by mohol umožniť diaľkové ovládanie plavidla, uviedol v stredu minister vnútra Laurent Nuñez. Píše agentúra AFP.

Po zistení škodlivého softvéru na trajekte Fantastic s kapacitou viac ako 2000 cestujúcich zadržali a obvinili lotyšského občana. Loď talianskej lodnej spoločnosti GNV kotvila vo francúzskom stredomorskom prístave Sete, uviedla parížska prokuratúra. Nuñez odmietol uviesť, či bol útok zameraný na odklonenie lode z jej trasy, a nemenoval priamo ani Rusko. „V dnešnej dobe za zahraničným zasahovaním veľmi často stojí jedna krajina,“ povedal. Francúzsko a ďalšie európske vlády nedávno varovali, že Moskva zintenzívňuje kampaň hybridných hrozieb a zasahovania v súvislosti s viac ako triapolročnou vojnou na Ukrajine.

Talianske úrady upozornili Francúzsko

Talianske úrady upozornili Francúzsko na dvoch členov posádky, Lotyša a Bulhara, ktorí boli minulý týždeň zadržaní. Bulhara prepustili, ale Lotyša obvinili a zatkli. Parížska prokuratúra v utorok večer uviedla, že vyšetruje podozrenia z pokusu „organizovanej skupiny zaútočiť na automatizovaný systém spracovania údajov s cieľom slúžiť záujmom zahraničnej mocnosti“. Talianske úrady varovali Francúzsko, že operačný systém lode mohol byť infikovaný škodlivým softvérom známym ako trójsky kôň so vzdialeným prístupom (RAT), ktorý umožňuje hackerovi získať diaľkové ovládanie systému.

Christian Cevaer, riaditeľ monitorovacej agentúry France Cyber ​​Maritime, pre agentúru AFP povedal, že akýkoľvek pokus o prevzatie kontroly nad loďou by predstavoval „kritické riziko“ vzhľadom na „vážne fyzické následky“, ktoré by mohli ohroziť cestujúcich. Povedal, že takáto operácia je zložitá a pravdepodobne si vyžadovala „spoluúčasť posádky“. Parížska prokuratúra už vyšetruje približne tucet prípadov podozrenia zo zahraničného zasahovania, od antisemitských grafitov a bravčových hláv ponechaných pred mešitami až po rakvy umiestnené pri Eiffelovej veži.

