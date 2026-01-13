Sociálna sieť X hlási výpadok: Problémy nahlásili tisíce užívateľov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
SAN FRANCISCO - Tisíce užívateľov dnes popoludní hlási výpadok americkej sociálnej siete X miliardára Elona Muska. Okolo 15:30 SEČ išlo podľa serveru Downdetector zhruba o 28330 užívateľov. Počet postihnutých užívateľov môže byť výrazne vyšší, ako koľko ich nahlásia ťažkosti prostredníctvom tejto služby.
Naposledy sieť X zasiahol výrazný výpadok vlani v novembri, keď išlo o dôsledok problémov s infraštruktúrnou službou Cloudflare, čo sa dotklo aj ďalších webov a platforiem vrátane ChatGPT spoločnosti OpenAI.