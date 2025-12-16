Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

USA zaútočili na lode podozrivé z pašovania drog: Zahynulo osem ľudí

Americké sily spustili koordinované útoky na tri plavidlá podozrivé z pašovania drog vo východnom Pacifiku.
Americké sily spustili koordinované útoky na tri plavidlá podozrivé z pašovania drog vo východnom Pacifiku. (Zdroj: X/Novexa24)
TASR

WASHINGTON - Americká armáda v pondelok oznámila, že v medzinárodných vodách východného Tichého oceánu zaútočila na tri lode podozrivé z pašovania drog. Pri zásahoch zahynulo najmenej osem ľudí, informujú o tom agentúry AP a Reuters.

„Spravodajské služby potvrdili, že plavidlá prechádzali známymi trasami pre pašovanie drog vo východnej časti Tichého oceánu a boli zapojené do pašovania drog,“ uviedla armáda v príspevku na sociálnej sieti X.

Spojené štáty v rámci snáh prezidenta Donalda Trumpa proti pašovaniu drog z Latinskej Ameriky zasiahli už viac než 20 lodí v Tichom oceáne a Karibskom mori v blízkosti Venezuely. Pri týchto operáciách zahynulo podľa dostupných údajov približne 90 osôb.

Nasadenie armády proti plavidlám podozrivým z pašovania predstavuje výrazný odklon od doterajšieho prístupu USA v boji proti narkobiznisu, píše agentúra Reuters. Administratíva prezidenta Trumpa sa snaží zákonnosť týchto zásahov obhajovať, hoci niektorí právni experti ich označujú za nezákonné mimosúdne zabíjanie.

