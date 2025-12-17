Posun v prípade muža, ktorý údajne uniesol a väznil 12-ročného chlapca: Súd ho poslal do väzby

PRAHA - Muža, ktorý podľa polície uniesol 12-ročného chlapca a následne ho niekoľko dní väznil na chate, poslal v stredu Okresný súd v Zlíne do väzby. Obvinený je z pokusu o vraždu a tiež zo zbavenia osobnej slobody, hrozí mu 15 až 20 rokov väzenia alebo až výnimočný trest. Súd rozhodnutie zdôvodnil tým, že by sa muž mohol skrývať. Informuje o tom server Novinky.cz.
„V danej veci som rozhodla tak, že došlo k vzatiu obvineného do väzby, lebo hrozí nebezpečenstvo, že by sa mohol skrývať vzhľadom na to, že mu hrozí vysoký trest... a hrozí tiež, že by svoju činnosť mohol opakovať,“ uviedla sudkyňa Jitka Macháňová. Štátny zástupca Martin Malůš potvrdil informácie médií, podľa ktorých zistené okolnosti nasvedčujú tomu, že unesenému chlapcovi išlo k život. Dodal, že obvinený využil právo nevypovedať a vzdal sa práva na podanie sťažnosti proti uvaleniu väzby.
Podľa servera bol muž bezúhonný. Obeť aj jeho rodinu poznal a k činu sa kriminalistom údajne priznal. Server iDNES.cz poukázal na to, že domy rodín obete a páchateľa sú od seba vzdialené len niekoľko stoviek metrov. Motív páchateľa zatiaľ známy nie je.
Po chlapcovi pátrala polícia aj dobrovoľníci od štvrtka minulého týždňa. Podľa dostupných informácií zmizol počas cesty zo svojho domu na autobusovú zastávku, ktorá je vzdialená asi kilometer. Na autobus, ktorý ho mal odviesť do školy, už nenastúpil. Obvinený muž ho údajne napadol a v aute odviezol na chatu v neďalekej chatovej oblasti Žlutava. V nedeľu polícia oznámila, že chlapca našla. Na jeho volanie o pomoc upozornili okoloidúci, ktorí policajtov kontaktovali.