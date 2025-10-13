KYJEV - Bývalý britský premiér Boris Johnson sprevádzal na Ukrajinu svojho veľkého sponzora Christophera Harbournea – akcionára zbrojárskej firmy. The Guardian odhalil, že dar vo výške milión libier vyvoláva pochybnosti o Johnsonovej transparentnosti.
Boris Johnson sa opäť ocitol v centre pozornosti. Podľa uniknutých dokumentov sprevádzal bývalý britský premiér na Ukrajinu svojho veľkého politického sponzora Christophera Harbournea – podnikateľa, ktorý vlastní významný podiel v zbrojárskej firme dodávajúcej techniku ukrajinskej armáde. The Guardian píše, že hoci išlo o súkromnú cestu, jej okolnosti aj finančné prepojenia vyvolali vážne pochybnosti o Johnsonovej transparentnosti.
Cesta, ktorá otvorila otázky
Dokumenty známe ako The Boris Files odhalili, že v septembri 2023 cestoval Boris Johnson do Kyjeva spolu s Christopherom Harbournom, mužom, ktorý mu krátko predtým daroval milión libier prostredníctvom Johnsonovej súkromnej spoločnosti. Harborne bol na ceste oficiálne vedený ako „poradca úradu Borisa Johnsona“.
Hoci The Guardian nenašiel dôkazy o tom, že by Johnson dostal peniaze výmenou za podporu vojny, redakcia upozorňuje, že Harborne je najväčším akcionárom britskej technologickej a zbrojárskej spoločnosti QinetiQ, ktorá vyrába robotické systémy a drony využívané ukrajinskými ozbrojenými silami. Samotný Harborne aj Johnson odmietli vysvetliť účel návštevy.
Dar, ktorý rozprúdil podozrenia
Miliónová platba od Harbournea bola najväčším darom, aký v tom roku dostal britský politik. Nešla však cez transparentný účet kampane, ale cez Johnsonovu súkromnú firmu, čo vyvolalo otázky o etike a pravidlách pre bývalých predstaviteľov vlády.
Do kauzy sa zapojil aj britský etický úrad Acoba, ktorý skúma, či Johnson po odchode z úradu nepoužíva svoje bývalé politické kontakty na osobné obohatenie.
Johnson útočí na Guardian
Bývalý premiér reagoval na článok prudko. Označil ho za „útok ruských hackerov“ a obvinil novinárov z propagandy. „Vaše nafúknuté príbehy sú nezmysly. Mali by ste sa hanbiť,“ odkázal Guardianu. Dodal ironicky: „Prečo si jednoducho nezmeníte názov na Ruskú Pravdu?“
Čo ostáva nezodpovedané
Guardian zatiaľ nezverejnil žiadne dôkazy o korupcii či lobingu v prospech pokračovania vojny, no zverejnené dokumenty naznačujú, že hranica medzi Johnsonovými politickými aktivitami a súkromnými záujmami sa nebezpečne stiera. Otázky o tom, prečo sa jeho najväčší donor zbrojárskeho priemyslu ocitol po jeho boku priamo v Kyjeve, však zostávajú otvorené.