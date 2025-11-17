Starosta, ktorý daroval peniaze Rusom, mal zničiť v obci kriedový nápis na chodníku: FOTO Lial naň vodu z vedra!

SMILNO – Citát prvého československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka sa na chodníku vo východoslovenskej obci Smilno dlho neohrial. Ako uviedla jeho autorka a obyvateľka obce na sociálnej sieti, miestny starosta ho mal v krátkom čase osobne zmyť vodou.
Žena na chodník v obci ležiacej neďaleko Bardejova kriedou napísala: Nebát se. Nelhat. Nekrást. Ide o dobre známy citát prvého československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka. Jej dielo však nemalo dlhú životnosť. „Malý príbeh kriedového nápisu zo Smilna, ktorý sa znepáčil pánovi starostovi. Všetko najlepšie k najdôležitejšiemu sviatku v roku. Vidíme sa zajtra na námestí v Bardejove,“ uviedla v nedeľu, deň pred výročím Nežnej revolúcie, na sociálnej sieti. Pridala aj fotky, na ktorých je starosta prítomný počas toho, ako ona píše na chodník – na niektorých záberoch je vidieť, ako si ju zrejme fotí alebo natáča na telefón. Na ďalších záberoch už muž leje na chodník, kde sa nápis nachádzal, vodu z vedra.
Starostom východoslovenskej obce Smilno je Vladimír Baran, ktorý sa do širšieho povedomia verejnosti dostal potom, čo zorganizoval zbierku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Nepodporil však Ukrajincov, ale Rusov, ktorí po ukrajinskej protiofenzíve ušli z Kurskej oblasti. Oznam o zbierke bol zverejnený v auguste 2024 na stránke obci.
Následne osobne 20. novembra odcestoval do Moskvy, aby tam predsedníčke Kurskej oblasti odovzdal 52-tisíc eur, ktoré mal vyzbierať. Objavil sa aj v ruskej televízii, kde chválil Putina a na sociálnej sieti ho pochválilo aj ruské veľvyslanectvo na Slovensku.
Topky.sk oslovili so žiadosťou o reakciu aj starostu obce Smilno Vladimíra Barana.