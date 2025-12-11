Agresívny muž chcel na Orave vystrieľať rodinu, v poslednej chvíli ušli! DRAMATICKÝ zásah polície na VIDEU

DOLNÝ KUBÍN - Dramatický zásah polície v okrese Dolný Kubín skončil zadržaním agresívneho muža. Ten pod vplyvom alkoholu vyhrážal rodine zastrelením. Polícia použila pri jeho zadržaní zásahovú výbušku, muž čelí obvineniu a väzobnému stíhaniu.
Dňa 06. 12 .2025 večer zasahovali príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ v Žiline v okrese Dolný Kubín. "Muž pod vplyvom alkoholu mal v obývacej izbe rodinného domu rozbíjať nábytok, byť vulgárny, napádať svoju manželku. Mal sa vyhrážať manželke aj deťom slovami, aby privolali policajtov, 'lebo ich vystrieľa'. Po týchto vyhrážkach odišiel do kotolne, kde mal mať ukrytú strelnú zbraň," opisuje žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Podľa slov polície manželka s deťmi zo strachu ušla z domu na autobusovú stanicu, kde spoločne čakali na príchod polície, ktorú privolali počas úteku. Po príchode policajtov na miesto bolo zistené, že žena aj deti ušli z domu bez zimného oblečenia, preto im policajti poskytli svoje zimné bundy. "Následne sa presunuli k rodinnému domu, kde muž nereagoval na výzvy na opustenie miestnosti," pokračuje Šefčíková s tým, že prvá hliadka počkala na príchod kolegov.
Po opakovaných márnych výzvach použili policajné hliadky donucovacie prostriedky a to elektrický paralyzér, ktorým sa však osobu nepodarilo cez rozbité okno na dverách zasiahnuť. Následne využili oprávnenie použiť zásahovú výbušku a muža okamžite spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode.
"Poverený príslušník vzniesol 44-ročnému mužovi obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca akceptoval. Na mieste boli zaistené dve zbrane, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu," uvádza Šefčíková a dodáva, že ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania