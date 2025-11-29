Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Peru vyhlasuje núdzový stav: Očakáva masový útek ľudí z Čile pred možným zvolením Kasta za prezidenta

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LIMA – Peruánska vláda v piatok vyhlásila núdzový stav na južnej hranici s Čile pre očakávaný prílev ľudí snažiacich sa uniknúť zo susednej krajiny pred možným zvolením krajne pravicového kandidáta Josého Antonia Kasta za prezidenta. Uviedla to agentúra AFP.

Peruánska armáda plánuje posilniť kontrolu hranice v južnom regióne Tacna na 60 dní – teda aj na dlhšie obdobie po čílskej druhokolovej voľbe, ktorá sa uskutoční 14. decembra a v ktorej Kast súperí s ľavicovou kandidátkou Jeannette Jarovou.

Viac o téme: VoľbyHraniceútekČilePeruJosé Antonio Kasta
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident USA Donald Trump
Trump podporil pravicového kandidáta Nasryho Asfuru v honduraských voľbách
Zahraničné
Sudca v Georgii vyhovel
Sudca v Georgii vyhovel žiadosti prokurátora: Stíhanie Trumpa za údajné ovplyvňovanie volieb bolo zastavené
Zahraničné
Jordan Bardella
Prezidentské voľby vo Francúzsku by vyhral Bardella, ukázal prieskum
Zahraničné
Siniša Karan (vľavo vpredu),
Víťazom predčasných volieb v Republike srbskej sa stal Dodikov spojenec Karan
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ničivý požiar v Nitre
Ničivý požiar v Nitre
Regióny
Herečka Jana Kvantiková sa zamestnala na netradičnom mieste: Toto je dôvod!
Herečka Jana Kvantiková sa zamestnala na netradičnom mieste: Toto je dôvod!
Prominenti
Úplný prepadák? Mňahončák vo vedomostnom kvíze: Z gauča to ide ľahko, v štúdiu zabudol, ako sa volá!
Úplný prepadák? Mňahončák vo vedomostnom kvíze: Z gauča to ide ľahko, v štúdiu zabudol, ako sa volá!
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Prelomový verdikt Súdneho dvora EÚ: Slovensko zrejme bude musieť uznávať manželstvá rovnakého pohlavia
Domáce
Obrovská krádež v Bratislave:
Obrovská krádež v Bratislave: Z auta zmizlo 18 miliónov forintov! Polícia zverejnila FOTO páchateľa
Domáce
FOTO Plamene zachvátili garáž v
Plamene zachvátili garáž v Žiline: Dvaja zranení skončili s popáleninami v nemocnici
Domáce
VEĽKÁ PREDPOVEĎ na december: Udrie pravá ZIMA a budú VIANOCE biele? V TIETO dni príde výrazný zvrat
VEĽKÁ PREDPOVEĎ na december: Udrie pravá ZIMA a budú VIANOCE biele? V TIETO dni príde výrazný zvrat
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
Peru vyhlasuje núdzový stav: Očakáva masový útek ľudí z Čile pred možným zvolením Kasta za prezidenta
Zahraničné
Milosť pre drogový škandál:
Milosť pre drogový škandál: Trump odpustil trest bývalému prezidentovi Hondurasu
Zahraničné
Bidenove dokumenty sú zrušené:
Bidenove dokumenty sú zrušené: Trump ich považuje za neplatné kvôli podpisu automatickým perom
Zahraničné
Andrij Jermak, šéf úradu
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská delegácia vyráža do USA: Začínajú sa rokovania o konci vojny
Zahraničné

Prominenti

Laura Vizváryová
Kollárova Laura OPÄŤ ŠOKUJE: Materskú dovolenku by som SKRÁTILA... A toto by som ZAKÁZALA!
Domáci prominenti
Ktorá hviezda je staršia?
Tvárou v tvár času! KVÍZ: Uhádnete, ktorá hviezda je staršia? Pozor, bude to ťažké...
Prominenti
Hana Maciuchová
Česká herečka sa zamilovala do sukničkára: O 19 rokov starší a... STOVKY ŽIEN!
Osobnosti
Priscilla Versluis
KRACH manželstva Priscilly z Ruže pre nevestu: KONIEC po roku a pol... Už žijú oddelene!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najdetailnejšia MAPA MOZGU v
Najdetailnejšia MAPA MOZGU v histórii: Vedci odhalili simuláciu, ktorá vyráža dych! TAKTO funguje váš mozog
Zaujímavosti
Dvaja pasažieri sa rozbehli
ŠIALENÉ zábery z letiska: VIDEO Dvaja pasažieri chceli STOPNÚŤ lietadlo priamo na runwayi! PILOT zostal paralyzovaný
Zaujímavosti
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Tento „nevinný“ zlozvyk môže viesť k únikom moču a oslabeniu panvového dna
vysetrenie.sk
Japonci vytiahli zbraň, akú
Japonci vytiahli zbraň, akú svet nevidel: Na medvede nasadili DRONY so psím štekotom! VIDEO z testovania desí aj ľudí
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk

Ekonomika

22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Výber receptov
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty

Šport

VIDEO Nezastaviteľný Slafkovský gólom a asistenciou zlomil Vegas, oslavovali aj Nemec a Dvorský
VIDEO Nezastaviteľný Slafkovský gólom a asistenciou zlomil Vegas, oslavovali aj Nemec a Dvorský
Zostrihy NHL
VIDEO Oceliarske prekliatie Slovana: Košice triumfovali v Bratislave a stiahli náskok rivala v tabuľke
VIDEO Oceliarske prekliatie Slovana: Košice triumfovali v Bratislave a stiahli náskok rivala v tabuľke
Tipsport liga
VIDEO Nitra prelomila kliatbu: Lídri tabuľky zdolali Žilinu prvýkrát v sezóne a to napriek oslabeniu
VIDEO Nitra prelomila kliatbu: Lídri tabuľky zdolali Žilinu prvýkrát v sezóne a to napriek oslabeniu
Tipsport liga
VIDEO Kráľ Svetového pohára nepríjemne vypadol: Bratia Žampovci žiaľ bez postupu
VIDEO Kráľ Svetového pohára nepríjemne vypadol: Bratia Žampovci žiaľ bez postupu
Zimné športy

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie

Technológie

Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Armádne technológie
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
Správy
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
Správy
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
Správy

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Slovenské celebrity
Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Prelomový verdikt Súdneho dvora EÚ: Slovensko zrejme bude musieť uznávať manželstvá rovnakého pohlavia
Andrij Jermak, šéf úradu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská delegácia vyráža do USA: Začínajú sa rokovania o konci vojny
Bol pod papučou a
Zahraničné
Bol pod papučou a keď vyhral milióny v lotérii, všetko manželke zatajil! Muž prehovoril, ako sa mu to podarilo
Veľká nehoda v poľskom
Zahraničné
Polícia zverejnila AUTENTICKÉ video z tragickej nahánačky! Únos, zrážka s električkou a smrť

Ďalšie zo Zoznamu