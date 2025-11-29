Peru vyhlasuje núdzový stav: Očakáva masový útek ľudí z Čile pred možným zvolením Kasta za prezidenta

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LIMA – Peruánska vláda v piatok vyhlásila núdzový stav na južnej hranici s Čile pre očakávaný prílev ľudí snažiacich sa uniknúť zo susednej krajiny pred možným zvolením krajne pravicového kandidáta Josého Antonia Kasta za prezidenta. Uviedla to agentúra AFP.
Peruánska armáda plánuje posilniť kontrolu hranice v južnom regióne Tacna na 60 dní – teda aj na dlhšie obdobie po čílskej druhokolovej voľbe, ktorá sa uskutoční 14. decembra a v ktorej Kast súperí s ľavicovou kandidátkou Jeannette Jarovou.