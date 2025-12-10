Streda10. december 2025, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Sudca povolil zverejnenie utajených prepisov veľkej poroty v Epsteinovej kauze

NEW YORK - Sudca okresného súdu v USA v stredu rozhodol, že tajné prepisy veľkej poroty z roku 2019 pochádzajúce zo súdneho vyšetrovania Jeffreyho Epsteina v kauze obchodovania s ľuďmi môžu byť zverejnené, informovala agentúra AP.

Týmto rozhodnutím sa sudca Richard M. Berman pridal k dvom ďalším sudcom, ktorí súhlasili so žiadosťou ministerstva spravodlivosti USA o sprístupnenie materiálov týkajúcich sa vyšetrovania sexuálneho zneužívania zosnulého finančníka Epsteina. Sudca Berman z New Yorku pritom zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutie o utajení materiálov, pričom sa odvolal na nový zákon, ktorý vyžaduje, aby vláda sprístupnila dokumenty týkajúce sa Epsteina a jeho dlhoročnej dôverníčky Ghislaine Maxwellovej. Sudca upozornil, že približne 70 strán materiálov určených na zverejnenie obsahuje len „nepriame informácie“ a neposkytuje zásadne nové poznatky o Epsteinovom konaní.

Spomenutý zákon vyžaduje, aby ministerstvo spravodlivosti sprístupnilo záznamy o Epsteinovi verejnosti do 19. decembra. Právnici, ktorí po Epsteinovej smrti spravujú jeho majetkové a právne záležitosti, minulý týždeň uviedli, že sa žiadosť ministerstva spravodlivosti nepodporujú ani jej neodporujú. V utorok iný federálny sudca - z Manhattanu - prikázal zverejniť dokumenty z kauzy sexuálneho obchodovania z roku 2021, ktorá sa týka Maxwellovej. Minulý týždeň sudca na Floride povolil sprístupnenie prepisov z nedokončeného federálneho vyšetrovania Epsteina z nultých rokov 21. storočia.

Epstein spáchal samovraždu vo väzení mesiac po svojom zatknutí

Ministerstvo spravodlivosti USA požiadalo sudcov o zrušenie utajenia po prijatí zákona Epstein Files Transparency Act, ktorý vytvoril výnimku z pravidiel normálne utajujúcich konania pred veľkou porotou. Sudca Berman vo svojom rozhodnutí zdôraznil, že tento zákon jasne určuje sprístupnenie materiálov veľkej poroty aj dôkazov, ktoré boli predtým utajené. Zároveň vyzval ministerstvo, aby dodržalo pravidlá o ochrane súkromia a utajilo mená a identifikačné údaje obetí, pretože ich bezpečnosť a súkromie sú „kľúčové“.

Milionár Epstein, známy svojimi kontaktmi s celebritami, politikmi a miliardármi, spáchal samovraždu vo väzení mesiac po svojom zatknutí v roku 2019. Maxwellová bola v roku 2021 federálnym súdom odsúdená za obchodovanie so sexom a pomoc pri nábore neplnoletých obetí Epsteina. Momentálne si odpykáva 20-ročný trest väzenia. Maxwellovej právnik minulý týždeň upozornil, že zverejnenie utajených dokumentov veľkej poroty by mohlo ohroziť plán jeho mandantky podať právny návrh na zrušenie odsúdenia. Najvyšší súd USA v októbri odmietol Maxwellovej odvolanie.

