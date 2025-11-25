Okoloidúci v Trebišove mali nečakaný zážitok: FOTO Súlož na trávniku pri chodníku za bieleho dňa!

TREBIŠOV – Neodradila ich zima a ani to, že sú každému na očiach. Pár milencov v Trebišove už očividne nevedel vydržať a oddal sa sexuálnym hrám na verejnosti a ešte k tomu aj za bieleho dňa. Fotka, ktorá ich zachytáva počas aktu teraz koluje na internete.
Záber, ktorý mal vzniknúť v Trebišove neďaleko známeho baru, ktorý leží blízko vlakovej a autobusovej stanice či obchodného reťazca, zverejnil anonymný účastník na sociálnej sieti Facebook v skupine venovanej obyvateľom mesta Trebišov.
Na zábere je pár – muž a žena, ktorí sa očividne venujú sexuálnym aktivitám a nikým a ničím sa pri tom nenechávajú rušiť. V blízkosti miesta, kde si takto užívali, má byť dokonca škôlka. Ľudia zareagovali na fotografiu rôzne, zatiaľ čo jedni sa chytali za hlavu, druhí sa zamýšľali nad tým, či páru, alebo minimálne žene ležiacej na zemi, nie je zima. „Klub otužilcov Trebišov,“ napísala jedna z diskutujúcich. „Sedia doma za počítačom nedobre - idú sa hýbať vonku zas nedobre,“ okomentoval ďalší.