Je bezpečné zjesť mrazené jedlo po záruke? Odpoveď lekára vás prekvapí: Na TOTO si treba dať pozor!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Lekár Karan Raj, ktorý pravidelne ponúka zdravotné rady na TikToku, v nedávnom videu prezradil, že mrazené potraviny v podstate nemajú dátum spotreby. „Pokiaľ ide o mrazené potraviny, dátumy minimálnej trvanlivosti a dátumy spotreby sa týkajú skôr kvality potravín – nie bezpečnosti potravín. Takže, pokiaľ jedlo zostane zmrazené, je bezpečné ho zjesť,“ uviedol. To však podľa jeho slov neznamená, že zmrazené jedlo zostane navždy chutné. Ak jedlo zostane zamrazené príliš dlho, príde o vlhkosť a môže dôjsť k oxidácii. Lekár si tiež všimol, že textúra dlho mrazeného jedla môže degradovať a nutričná hodnota mnohých z týchto potravín sa môže znížiť.

Mnohí sa nahrnuli do sekcie komentárov so svojimi vlastnými príbehmi o jedení mrazeného jedla. „Minulý rok som jedol mrazené kura z roku 2018... Neodporúčam,“ napísal jeden z komentujúcich. „Je šialené, že to ľudia nevedia,“ uviedol ďalší. „To nie je pravda. Všetko, dokonca aj mrazené potraviny, má dátum spotreby. Mäso nemôžete uchovávať v mrazničke dlhšie ako tri mesiace,“ varoval tretí. „To by znamenalo, že mäso sa tiež nepokazí, ale po chvíli už nebude chutiť a nevyzerať ako mäso,“ dodal štvrtý komentujúci.

Americká vládna webová stránka Foodsafety.gov podporuje lekárove tvrdenia a uvádza: „Pokyny pre skladovanie v mrazničke sa týkajú len kvality – mrazené potraviny skladované nepretržite pri teplote -18 stupňov Celzia alebo nižšej možno uchovávať na neurčito.“ Väčšinu potravín je zvyčajne dobré dať do mrazničky. Ako pri každej potravine, aj tu je dôležité dodržiavať pokyny na obaloch, aby ste zabezpečili splnenie všetkých zdravotných a bezpečnostných požiadaviek.