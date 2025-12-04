Prezident Peter Pellegrini je vo Vatikáne: Svätý Otec prehovoril o návšteve Slovenska!

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vo štvrtok prijal slovenského prezidenta Petra Pellegriniho na osobnej audiencii v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Po jej skončení má Svätý Otec prijať aj oficiálnu delegáciu hlavy štátu. Okolo obeda je avizovaný tlačový brífing prezidenta.
Aktualizované 13:05 Pápež Lev XIV. vo štvrtok prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu vo Vatikáne tlmočil, že by chcel v nie veľmi dlhej dobe navštíviť Slovensko. Uviedla to hlava štátu na tlačovom brífingu po osobnej audiencii u Svätého Otca. Ako dodal, dúfa, že sa to podarí a že pápeža v SR privítame do jedného alebo dvoch rokov.
„Svätý Otec nám odkazuje, alebo nám hovorí, že v nie veľmi dlhej dobe by chcel navštíviť SR. To som veľmi prekvapený. Nevravím, že to bude hneď, pretože ho čakajú teraz veľké apoštolské návštevy v Afrike, musí ísť do Latinskej Ameriky. Ak ho zacitujem, presne tak, ako si to pamätám, povedal, že nie v dlhej dobe by sa mohol objaviť na Slovensku a prísť na návštevu ku nám. To je veľmi pozitívna správa,“ poznamenal. Ako Pellegrini zároveň dodal, myslí si, že to, že sa na Slovensku veľa ľudí hlási k viere, robí zo SR krajinu, ktorú považuje Svätá stolica za dôležitú.
archívne video
Pellegrini odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu
Pellegrini odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Vatikánu v stredu (3. 12.). Na programe má ešte okrem iného rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom aj oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov. V rámci zahraničnej cesty tiež slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie vo Vatikánskych záhradách a zúčastní sa na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a Vatikáne.
Pellegrini pozval pápeža na Slovensko
Prezident SR Peter Pellegrini pozval pápeža Leva XIV. na návštevu Slovenska. Urobil tak počas štvrtkovej osobnej audiencie v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Svätému Otcovi na nej odovzdal aj dary v mene všetkých občanov SR. Informovali z Kancelárie prezidenta SR. Dary nesú symboliku mieru, duchovného odkazu a slovenského tradičného umenia. Jedným z nich bola sklenená holubica mieru. Tá vyjadruje vďaku za mierotvorné poslanie pápeža. „Je vyrobená z krištálovo čistého skla a zachytáva svetlo tak, že odráža nádej. Krehkosť skla zároveň jemne naznačuje, aký zraniteľný je mier - závisí od ľudských rozhodnutí, odvahy k dialógu a ochoty odpúšťať. Holubica je položená na zlatom podstavci, ktorý pripomína dôstojnosť každého človeka a nádej, že aj uprostred konfliktov môže zvíťaziť zmierenie,“ priblížili z kancelárie prezidenta.
Druhým darom bola drôtená plastika s názvom Pútnici nádeje. Symbolizuje pohyb a spolupatričnosť. Pripomína, že Cirkev je spoločenstvom pútnikov, ktorí hľadajú nádej v spoločnom kráčaní a neuzatvárajú sa pred nikým na okraji. „Je inšpirovaná logom Jubilejného roka 2025, ktoré prepája s tradíciou slovenského drotárstva. Štyri postavy vytvorené z pozinkovaného drôtu tradičnou technikou vystupujú z dvojrozmerného loga do priestoru a stávajú sa ľuďmi, ktorí kráčajú spolu - ako veriaci z rôznych kontinentov, generácií a kultúr,“ dodali z prezidentskej kancelárie. Hlava štátu tiež pápežovi ukázala fotografie Tatranského ľadového dómu vo Vysokých Tatrách. Jeho aktuálna podoba je poctou dvom pápežom - Františkovi a Levovi XIV.