Maďarský parlament prijal návrh zákona, ktorý komplikuje odvolanie prezidenta

BUDAPEŠŤ - Maďarský parlament v stredu schválil návrh zákona, ktorý sťažuje odvolanie prezidenta republiky z funkcie. Podľa servera telex.hu šéf úradu vlády Gergely Gulyás oznámil, že návrh novely zákona o štatúte prezidenta inicioval prezident Tamás Sulyok.
„Prezident Tamás Sulyok na základe svojich právnych znalostí a skúseností získaných v uplynulých desaťročiach, a to aj ako ústavný sudca, predložil svoje odborné postrehy týkajúce sa právneho postavenia hlavy štátu v rámci svojej právomoci,“ uviedla kancelária hlavy štátu pre server v reakcii na otázku, prečo prezident urobil takýto krok práve teraz, a či túto iniciatívu konzultoval s premiérom Viktorom Orbánom. Kancelária dodala, že otázka potreby novelizovania uvedeného zákona, jeho vypracovanie a vykonanie príslušných krokov sú v kompetencii vlády a parlamentu.
Ústavný súd bude musieť preskúmať, či bolo odvolanie zákonné
Poslanci vládneho bloku Fidesz-KDNP minulý týždeň predložili parlamentu návrhy na zmeny zákona, ktoré upravujú niektoré právomoci prezidenta republiky. Jeden z pozmeňujúcich návrhov stanovuje, že parlament môže vyhlásiť dočasnú neschopnosť úradovania prezidenta iba prostredníctvom ústavného súdu. Parlament mohol predtým vyhlásiť, že prezident „dočasne nie je schopný vykonávať svoje povinnosti“ jednoduchou väčšinou hlasov. Podľa nového zákona však bude teraz ústavný súd musieť preskúmať, či bolo odvolanie prezidenta zákonné, a bude mať aj právomoc opatrenie zamietnuť.
Za návrh novely hlasovalo 134 poslancov, 49 bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Akékoľvek zmeny a doplnenia k nemu si teraz budú vyžadovať už dvojtretinovú väčšinu. Podľa opozície sa vládna strana Fidesz pripravuje na volebnú porážku v budúcoročných parlamentných voľbách a snaží sa sťažiť dočasné odvolanie „svojho“ prezidenta, ktorým je v súčasnosti Tamás Sulyok. Podľa poslancov Fideszu nejde o stranícku politiku, len si prezident republiky teraz všimol isté právne medzery. Server nepszava.hu v tejto súvislosti poznamenal, že jedinou otázkou teraz je, či nové nariadenie Fidesz prijal kvôli Sulyokovi, alebo či ho do apríla budúceho roka, kedy parlamentné voľby budú, nahradí nový prezident republiky, ktorý tak začne nové päťročné funkčné obdobie.