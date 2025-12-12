Republikánski senátori v Indiane odmietli prekreslenie volebných okrskov

INDIANAPOLIS - Senát v americkom štáte Indiana dominovaný republikánmi vo štvrtok odmietol prekreslenie volebných okrskov, na ktoré tlačil americký prezident Donald Trump. V 50-člennom senáte hlasovalo proti návrhu 21 republikánov a všetkých 10 demokratov. Píše o tom agentúra AP.
Trump pred voľbami do federálneho Kongresu, ktoré sa uskutočnia budúci rok v novembri, vyzýva republikánmi ovládané štáty, aby prekreslili svoje volebné okrsky spôsobom, ktorý dá vyššiu šancu republikánskymi kandidátom.
Mapa zvýhodňujúca republikánov
Navrhovaná mapa okrskov v Indiane bola nakreslená tak, aby republikáni získali kontrolu nad všetkými deviatimi kreslami v Snemovni reprezentantov USA pripadajúcim tomuto štátu, pričom v súčasnosti ich majú sedem. Mesto Indianapolis by sa v nej rozdelilo medzi štyri okrsky, ktoré by zasahovali aj do vidieckych oblastí. V nich sú voliči tradične viac naklonení republikánom.
Trump kritizuje odporcov a sľubuje podporu rivalom
Americký prezident pred hlasovaním kritizoval republikánskych senátorov v Indiane, ktorí deklarovali, že budú hlasovať proti návrhu. Prisľúbil, že v primárkach podporí ich vyzývateľov. „Ak republikáni neurobia to, čo je nevyhnutné na záchranu našej krajiny, nakoniec všetko prehrajú v prospech demokratov,“ napísal Trump na sociálnych sieťach. AP pripomína, že niektorí členovia Kongresu v Indiane dostali v priebehu uplynulého mesiaca aj vyhrážky násilím.
Volebné obvody v USA sa tradične určujú po celonárodnom sčítaní ľudu, aby odzrkadľovali zmeny v počte obyvateľov na jednotlivých územiach. Súčasné okrsky v Indiane odzrkadľujú výsledky sčítania z roku 2020.
Štáty Texas, Missouri, Ohio a Severná Karolína už po Trumpovej výzve svojej okrsky prekreslili, zatiaľ čo kalifornskí voliči v reakcii schválili novú mapu okrskov priaznivú pre demokratov. AP konštatuje, že tieto zmeny pravdepodobne prinesú deväť nových kongresmanov pre republikánov a šesť pre demokratov.