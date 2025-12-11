Japonsko a USA začali spoločné manévre po čínsko-ruských leteckých hliadkach

TOKIO - Americké a japonské vojenské lietadlá sa v stredu zapojili do spoločného vojenského cvičenia, oznámil japonský generálny štáb. Manévre demonštrovali silu krajín dva dni po tom, ako čínske a ruské lietadlá hliadkovali v blízkosti japonského vzdušného priestoru, informuje správa agentúry AFP.
„Týmito cvičeniami sme potvrdili pevné odhodlanie Japonska a Spojených štátov nedovoliť žiadnu jednostrannú zmenu status quo prostredníctvom sily, ako aj pripravenosť síl sebaobrany a amerických ozbrojených síl,“ uviedli náčelníci generálnych štábov vo štvrtok na platforme X. Japonský generálny štáb v stredu ozrejmil, že cvičenie s americkým letectvom sa konalo v rámci „stále sa zhoršujúcej bezpečnostnej situácie v okolí krajiny“.
Aliancia USA a Japonska je silnejšia
Premiérka Sanae Takaičiová povedala začiatkom novembra v parlamente, že hypotetický útok Číny na Taiwan by mohol vyvolať vojenskú reakciu Japonska. Peking na to ostro reagoval, čo okrem iného zahŕňa aj bojkot cestovania do Japonska. Komunistická Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily, aby nad ním získala kontrolu. Samosprávny Taiwan odmieta tvrdenia Pekingu a zdôrazňuje, že o budúcnosti môžu rozhodovať len jeho obyvatelia.
Spojené štáty v stredu po prvý raz kritizovali Peking za to, že jeho vojenské lietadlá zamerali radarom japonské stíhačky nad medzinárodnými vodami pri Okinawe. „Čínske kroky neprispievajú k regionálnemu mieru a stabilite,“ povedal v stredu pre AFP hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí. „Aliancia USA a Japonska je silnejšia a jednotnejšia ako kedykoľvek predtým. Náš záväzok voči spojencovi - Japonsku - je neochvejný a v tejto i ďalších otázkach sme v úzkom kontakte,“ dodal.
Tokio si predvolalo čínskeho veľvyslanca
Tokio si predvolalo čínskeho veľvyslanca po incidente s radarom. Japonsko tvrdilo, že vyslalo svoje stíhačky z obavy o možné „narušenie vzdušného priestoru“. Čínska armáda reagovala, že jej stíhačky tiež zachytili radarové signály z japonských lietadiel. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Číny obvinil v stredu Japonsko, že jeho stíhačky „bez povolenia vnikli do čínskej výcvikovej oblasti, vykonali prieskum zblízka, obťažovali a vytvorili napätú situáciu“.