Litva v roku 2026 zvýši svoje výdavky na obranu na 5,38 HDP

VILNIUS - Litovský parlament schválil vo štvrtok štátny rozpočet na rok 2026 s rekordne vysokými výdavkami na obranu, ktoré tvoria 5,38 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Informuje o tom agentúra DPA.
Znamená to, že táto členská krajina NATO vyčlení v budúcom roku na obranu 4,79 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2025 to predstavuje nárast o 43 percent. Zároveň je to najväčšia suma, akú kedy Litva vyčlenila na obranu od znovuzískania nezávislosti od Sovietskeho zväzu, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany.
Najvyššie výdavky
Litva tiež bude v rámci NATO jednou z krajín s najvyššími výdavkami na obranu v pomere k HDP. Väčšina finančných prostriedkov pôjde na posilnenie obranyschopnosti, získanie nových zbraňových systémov a rozširovanie vojenskej infraštruktúry.
Litva hraničí s ruskou exklávou Kaliningrad a Bieloruskom. Vojna na Ukrajine je vo Vilniuse vnímaná ako priama hrozba pre národnú bezpečnosť. Na území Litvy sa preto pripravuje umiestnenie 45. tankovej brigády nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr), ktorého cieľom posilniť východné krídlo NATO. Bojaschopná má byť do roku 2027.