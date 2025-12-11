Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Európska komisia pod tlakom: Poľnohospodári a členské štáty žiadajú zmenu financovania agropolitiky

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Európska komisia (EK) musí zareagovať na tlak, ktorý na ňu vyvíjajú členské štáty Európskej únie (EÚ) i európski poľnohospodári a ich odborové zväzy v súvislosti s financovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po prvom dni rokovaní na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov.

Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky

Minister spresnil, že najdôležitejší bod rokovaní bola spoločná poľnohospodárska politika a jej budúcnosť po roku 2027. „Môžem povedať, že stále je vytváraný tlak jednotlivých krajín na to, aby sa to zmenilo tak,“ povedal s odkazom na pôvodné návrhy EK o podobe a financovaní spoločnej agropolitiky. „Ministri nesúhlasia s tým, aby sa napríklad zlučovali všetky fondy do jedného superfondu. Chcú, aby spoločná poľnohospodárska politika zostala samostatná, aby zostala zachovaná ako jednotná a nespojená. Na tom boli základy EÚ v sektore poľnohospodárstva vytvorené,“ vysvetlil.

archívne video

Vyjadrenie ministra Takáča z Úradu vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Takáč zdôraznil, že prioritou pre EÚ z pohľadu potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti musí byť zachovanie dvojpilerovosti agropolitiky, s čím súvisí dostatok finančných prostriedkov. „Keď nebudeme dávať peniaze pre sektor pôdohospodárstva, nebudeme potravinovo sebestační a bezpeční,“ odkázal.

Takáč pripomenul, že pred dvoma týždňami eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen navštívil Slovensko, kde hovoril aj o tom, že je „schválená zmena alokácie tých 10 % z dlhodobého rozpočtu pre vidiek ako taký“. Dodal, že v tomto prípade je ešte veľa otáznikov a nejasností, lebo nie je známe, koľko z toho v skutočnosti pôjde pre sektor pôdohospodárstva.

Sektor pôdohospodárstva musí dostať dostatok peňazí

„Na vidieku môžete financovať úplne všetko, cez samosprávy aj úplne iné typy projektov, ktoré nebudú súvisieť s pôdohospodárstvom. Všetky členské štáty tlačia na to, aby peňazí pre agrosektor bolo dosť. Keď si EÚ takmer zdvojnásobila rozpočet, tak nemôže hovoriť o tom, že sektor pôdohospodárstva dostane menej peňazí,“ upozornil.

EÚ pociťuje tlak na zmenu návrhu agropolitiky

Takáč tvrdí, že tento tlak začína EK pociťovať a verí, že má význam každá aktivita v tomto smere, že treba komunikovať a snažiť sa vysvetliť aj na prípadoch jednotlivých krajín, prečo návrh EK predložený v lete nie je dobrý.

Na Rade ministrov bol aj predseda európskej konfederácie poľnohospodárov COPA - COGECA, ktorá na budúci týždeň pripravuje niekoľkotisícovú demonštráciu v Bruseli proti podobe agropolitiky, ako ju navrhla eurokomisia. „Úplne podporujem protesty, ktoré budú na budúci týždeň,“ uviedol Takáč po bilaterálnom stretnutí so zástupcami COPA - COGECA.

Minister v Bruseli absolvoval viacero bilaterálnych rokovaní - napríklad s ministrom poľnohospodárstva Írska, ktoré bude v druhej polovici roka 2026 predsedať Rade EÚ. Zhodol sa s ním na pohľade k tvorbe a financovaniu agropolitiky. Pre túto tému sa stretol aj so slovenským europoslancom Michalom Wiezikom (PS). Takáč uviedol, že Maďarsko na Rade EÚ upozornilo na riziká poklesu cien mlieka na svetových a európskych trhoch a na to, že treba zvážiť kontrolný mechanizmus v tejto oblasti.

Viac o téme: FinancovanieTlakPoľnohospodáriEurópska komisiaRichard Takáč
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Richard Takáč
Koniec množiarní? Legislatíva týkajúca sa chovu spoločenských zvierat sa sprísni, uviedol Takáč
Domáce
FOTO JE to vonku! Pozrite
JE to vonku! Pozrite si, aký majetok priznali ministri s premiérom: Úspory v krypte, luxusné byty aj zbrane
Domáce
FOTO Vládneme, alebo nie? Danko
Vládneme, alebo nie? Danko otvoril nový spor v koalícii: Schytal to Šutaj Eštok, o Greenpeace rozhodol 17. november
Domáce
VEĽKÝ prieskum dôveryhodnosti vlády:
VEĽKÝ prieskum dôveryhodnosti vlády: Najobľúbenejší je TENTO minister! Ako skončil premiér či zvyšok koalície?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Predstavenie sezóny 2025/2026 Divadla P.O. Hviezdoslava, ktorej témou je nová klasika
Predstavenie sezóny 2025/2026 Divadla P.O. Hviezdoslava, ktorej témou je nová klasika
Správy
Vážna hromadná nehoda paralyzovala dopravu na diaľnici
Vážna hromadná nehoda paralyzovala dopravu na diaľnici
Správy
Tlačová konferencia predsedov českých poslaneckých klubov ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátov v Bratislave
Tlačová konferencia predsedov českých poslaneckých klubov ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátov v Bratislave
Správy

Domáce správy

Prezident Únie miest Slovenska
Únia miest Slovenska podporuje úpravu Trestného zákona: Dúfa v lepšiu ochranu ľudí v mestách
Domáce
Andrej Danko, Matúš Šutaj
Prvé REAKCIE na veto prezidenta: Podľa Fica sa pridal k progresívcom, SNS vidí zradu a Hlas, že si to zle prečítal
Domáce
Minster spravodlivosti SR Boris
Právo na spravodlivý proces musí platiť pre každého, uviedol minister Susko
Domáce
Trnavský kraj má opäť hlavnú kontrolórku: Beátu Farkašovú zvolili poslanci na ďalších 6 rokov
Trnavský kraj má opäť hlavnú kontrolórku: Beátu Farkašovú zvolili poslanci na ďalších 6 rokov
Regióny

Zahraničné

Budapeštiansky primátor Gergely Karácsony.
Maďarská polícia odporučila obviniť primátora Budapešti za júnový Pride
Zahraničné
Venezuelská opozičná líderka a
Opozičnej líderke Machadovej z Venezuely pomohla ujsť vláda USA
Zahraničné
Na pôde EÚ vystúpil
Ukrajinský chlapec (11) znetvorený po ruskom útoku vystúpil na pôde EÚ, tlmočníčka sa rozplakala
Zahraničné
Estónsky súd odsúdil proruského
Estónsko odsúdilo proruského politika na 14 rokov väzenia za vlastizradu
Zahraničné

Prominenti

Premiéra muzikálu Rómeo a
Ďurovčík NEOBSADIL svoju manželku do muzikálu Rómeo a Júlia: Náročný rok! Čo sa stalo?
Domáci prominenti
KRÁSNY MOMENT z koncertu
KRÁSNY MOMENT z koncertu Shakiry: Na pódium prišli jej synovia a... Ľudia šaleli!
Zahraniční prominenti
Umelecký svet v SMÚTKU:
Umelecký svet v SMÚTKU: Zomrel člen Slovenského národného divadla... Pôsobil tam 25 rokov!
Domáci prominenti
Andy Dick
Šokujúce VIDEO: Žalostný pohľad na známeho herca (59)... Predávkovaný a v bezvedomí na ulici!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú
POSLEDNÉ hodiny života vyzerajú úplne inak, než si myslíte: TIETO signály mnohých prekvapia! Spoznáte ich?
Zaujímavosti
Mikroplasty v jedle, chemikálie
Mikroplasty v jedle, chemikálie vo vzduchu: NAJNEBEZPEČNEJŠIE veci v kuchyni odhalené! Vyhodiť by ste ich mali ešte DNES
Zaujímavosti
V juhovýchodnej Ázii zomreli
V juhovýchodnej Ázii zomreli stovky ľudí: Zvykajte si, vravia vedci
dromedar.sk
Na vlastnej koži: Druhé
Na vlastnej koži: Druhé najlepšie Vianoce na svete sú v Brne
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Adam Ďurica, Sima Magušinová či Juraj Hnilica: Zapojte sa do súťaže aj vy!
Domáce
Vyberte darček pre muža
Tipy na vianočné darčeky pre mužov: Už nehľadajte, toto bude zaručený úspech!
Domáce

Ekonomika

Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Ruský rozpočet narazil na realitu: Príjmy z ropy a plynu sa rekordne prepadli, deficit sa nafúkol o 1000 percent!
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Nové auto namiesto vysedávania na kávičke? Vyrátajte si, o aký majetok prichádzate kvôli drobným výdavkom (kalkulačka)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)
Pozrite si očakávaný úsek diaľnice do Košíc: V tuneli Višňové chystajú prekvapenie ešte pred otvorením! (foto)

Varenie a recepty

Kokosové fúkané rohlíčky
Kokosové fúkané rohlíčky
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Vianočné koláčiky, chutnejšie ako linecké pečivo
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Tradičné žĺtkové rezy: Recept na vianočnú klasiku
Koláče a torty

Šport

Obchod, ktorý zahŕňal aj Šimona Nemca: Chystá sa v NHL jedna z najväčších výmen dekády?
Obchod, ktorý zahŕňal aj Šimona Nemca: Chystá sa v NHL jedna z najväčších výmen dekády?
NHL
Ani včera, ani dnes: Slovenskí mladíci pokorili Čechov na ich ľade druhý deň po sebe
Ani včera, ani dnes: Slovenskí mladíci pokorili Čechov na ich ľade druhý deň po sebe
Reprezentácia
Ester Ledecká letela ako raketa, tréning zjazdu poznačil hrozivý pád hviezdy
Ester Ledecká letela ako raketa, tréning zjazdu poznačil hrozivý pád hviezdy
Lyžovanie
Fanúšika Slovana zadržala v Skopje polícia, ďalším desiatim neumožnila vstup do krajiny
Fanúšika Slovana zadržala v Skopje polícia, ďalším desiatim neumožnila vstup do krajiny
Konferenčná liga

Auto-moto

Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Ktoré značky stavajú dlhodobo najmenej spoľahlivé autá? Tento rebríček prekvapí!
Novinky
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány

Kariéra a motivácia

Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Decembrový syndróm: Toto vám o ňom v práci nik nepovie, no týka sa väčšiny z nás
Prostredie práce
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Koniec rozdielom v odmeňovaní? Nový zákon prinesie veľké zmeny pre firmy aj zamestnancov!
Aktuality
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Prečo budeme v roku 2026 meniť prácu rýchlejšie než vianočné dekorácie: Trh práce čaká obrat, na ktorý väčšina ľudí nie je pripravená
Trendy na trhu práce

Technológie

Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Moskva znervóznela, Zelenskyj potvrdil prelomovú zbraň. Žiadne obmedzenia Západu, Ukrajina nasadila balistickú raketu Sapsan
Armádne technológie
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Adobe uzatvára spoluprácu s OpenAI: V ChatGPT dostaneš zadarmo profesionálne grafické nástroje, ktoré môžeš ovládať prirodzenou rečou
Aplikácie a hry
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
AKTUÁLNE: Chrome má kritickú chybu, ktorú hackeri už zneužívajú. Google varuje, aby si ho okamžite aktualizoval
Aplikácie a hry
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Banky a kryptopeňaženky po celom svete čelia zákernému útoku: RAT malvér Albiriox napáda vyše 400 finančných aplikácií, dostáva nebezpečnejšie funkcie
Bezpečnosť

Bývanie

Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie

Pre kutilov

Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Ako mať elektrinu mimo siete a stať sa energeticky nezávislým? Existujú 3 šikovné riešenia
Údržba a opravy
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Partnerské vzťahy
Toto je najväčšia chyba, ktorú ženy robia vo vzťahu počas sviatkov: Muži to vnímajú úplne inak
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Andrej Danko, Matúš Šutaj
Domáce
Prvé REAKCIE na veto prezidenta: Podľa Fica sa pridal k progresívcom, SNS vidí zradu a Hlas, že si to zle prečítal
Na pôde EÚ vystúpil
Zahraničné
Ukrajinský chlapec (11) znetvorený po ruskom útoku vystúpil na pôde EÚ, tlmočníčka sa rozplakala
Peter Pellegrini.
Domáce
MIMORIADNE Prezident vetoval Eštokov zákon rušiaci antikorupčný úrad!
MIMORIADNE Padla vláda! Po
Zahraničné
MIMORIADNE Padla vláda! Po obrovských protestoch v tejto európskej krajine podal premiér demisiu

Ďalšie zo Zoznamu