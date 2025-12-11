Európska komisia pod tlakom: Poľnohospodári a členské štáty žiadajú zmenu financovania agropolitiky

BRUSEL - Európska komisia (EK) musí zareagovať na tlak, ktorý na ňu vyvíjajú členské štáty Európskej únie (EÚ) i európski poľnohospodári a ich odborové zväzy v súvislosti s financovaním spoločnej poľnohospodárskej politiky. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po prvom dni rokovaní na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov.
Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky
Minister spresnil, že najdôležitejší bod rokovaní bola spoločná poľnohospodárska politika a jej budúcnosť po roku 2027. „Môžem povedať, že stále je vytváraný tlak jednotlivých krajín na to, aby sa to zmenilo tak,“ povedal s odkazom na pôvodné návrhy EK o podobe a financovaní spoločnej agropolitiky. „Ministri nesúhlasia s tým, aby sa napríklad zlučovali všetky fondy do jedného superfondu. Chcú, aby spoločná poľnohospodárska politika zostala samostatná, aby zostala zachovaná ako jednotná a nespojená. Na tom boli základy EÚ v sektore poľnohospodárstva vytvorené,“ vysvetlil.
archívne video
Takáč zdôraznil, že prioritou pre EÚ z pohľadu potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti musí byť zachovanie dvojpilerovosti agropolitiky, s čím súvisí dostatok finančných prostriedkov. „Keď nebudeme dávať peniaze pre sektor pôdohospodárstva, nebudeme potravinovo sebestační a bezpeční,“ odkázal.
Takáč pripomenul, že pred dvoma týždňami eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen navštívil Slovensko, kde hovoril aj o tom, že je „schválená zmena alokácie tých 10 % z dlhodobého rozpočtu pre vidiek ako taký“. Dodal, že v tomto prípade je ešte veľa otáznikov a nejasností, lebo nie je známe, koľko z toho v skutočnosti pôjde pre sektor pôdohospodárstva.
Sektor pôdohospodárstva musí dostať dostatok peňazí
„Na vidieku môžete financovať úplne všetko, cez samosprávy aj úplne iné typy projektov, ktoré nebudú súvisieť s pôdohospodárstvom. Všetky členské štáty tlačia na to, aby peňazí pre agrosektor bolo dosť. Keď si EÚ takmer zdvojnásobila rozpočet, tak nemôže hovoriť o tom, že sektor pôdohospodárstva dostane menej peňazí,“ upozornil.
EÚ pociťuje tlak na zmenu návrhu agropolitiky
Takáč tvrdí, že tento tlak začína EK pociťovať a verí, že má význam každá aktivita v tomto smere, že treba komunikovať a snažiť sa vysvetliť aj na prípadoch jednotlivých krajín, prečo návrh EK predložený v lete nie je dobrý.
Na Rade ministrov bol aj predseda európskej konfederácie poľnohospodárov COPA - COGECA, ktorá na budúci týždeň pripravuje niekoľkotisícovú demonštráciu v Bruseli proti podobe agropolitiky, ako ju navrhla eurokomisia. „Úplne podporujem protesty, ktoré budú na budúci týždeň,“ uviedol Takáč po bilaterálnom stretnutí so zástupcami COPA - COGECA.
Minister v Bruseli absolvoval viacero bilaterálnych rokovaní - napríklad s ministrom poľnohospodárstva Írska, ktoré bude v druhej polovici roka 2026 predsedať Rade EÚ. Zhodol sa s ním na pohľade k tvorbe a financovaniu agropolitiky. Pre túto tému sa stretol aj so slovenským europoslancom Michalom Wiezikom (PS). Takáč uviedol, že Maďarsko na Rade EÚ upozornilo na riziká poklesu cien mlieka na svetových a európskych trhoch a na to, že treba zvážiť kontrolný mechanizmus v tejto oblasti.