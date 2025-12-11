Gruzínsky minister spravodlivosti Salia rokoval so štátnym tajomníkom Hodásom

ŠTRASBURG - Gruzínsky minister spravodlivosti Paata Salia sa v Štrasburgu stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Milanom Hodásom. Poďakoval sa mu za slovenskú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska, píše správa gruzínskej televízie 1TV.
„Ministri diskutovali o spolupráci s Európskou úniou v oblastiach spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Zaviazali sa tiež prehĺbiť bilaterálne vzťahy a spoločné iniciatívy vrátane resocializácie väzňov a manažmentu väzníc,“ uviedlo gruzínske ministerstvo spravodlivosti.
Priority Gruzínska
Podľa rezortu Salia slovenskej strane predstavil priority Gruzínska v oblasti ľudských práv, väzenského systému, rozvoja služieb a digitálnej verejnej správy. Diskusia sa dotkla i integrácie umelej inteligencie (AI) do justičných systémov a ochrany ľudských práv v kontexte technologického pokroku.