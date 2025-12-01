Maďarsko pevne podporuje Gruzínsko, uviedol Szijjártó: EÚ izolovaná vo svetovej politike

BUDAPEŠŤ - Maďarsko naďalej pevne stojí za Gruzínskom a nikdy nebude súhlasiť s tým, aby Európska únia uvalila sankcie na lídrov tejto krajiny za to, že sa postavili proti medzinárodnému liberálnemu mainstreamu. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Po stretnutí s primátorom Tbilisi Kachom Kaladzem poznamenal, že víťazstvo v októbrových komunálnych voľbách v gruzínskom hlavnom meste jasne ukazuje spokojnosť obyvateľstva s jeho prácou.
„Požiadal som ho tiež, že ak by mal čas, aby sa porozprával s primátorom Budapešti (Gergelyom Karácsonyom). Som si istý, že by mu mohol dať dobré rady, ako riadiť hlavné mesto,“ povedal Szijjártó.
Sankcie neprichádzajú do úvahy
Maďarský minister zdôraznil, že Maďarsko aj Gruzínsko vedú vlastenecké a mierumilovné vlády, medzi ktorými je mimoriadne dobrá spolupráca. „My Maďari budeme vždy podporovať Gruzíncov, nikdy nedovolíme Európskej únii, aby uvalila sankcie na lídrov krajiny. Maďari vedia, aké je to plávať proti prúdu. Vedia, aké je to nestotožniť sa úplne s liberálnym mainstreamom,“ zdôraznil Szijjártó.
„Najdôležitejšie je, čo si myslia ľudia. Ak chcú vyhovieť ľuďom a nie medzinárodným médiám, tak vyhrajú voľby a medzitým vás budú medzinárodné médiá útočiť. A myslím si, že je to oveľa lepšia kombinácia ako naopak, že medzinárodné médiá vás podporujú, ale vy prehráte voľby,“ dodal maďarský minister. Szijjártó vyjadril nádej, že v európskej politike čoskoro dôjde k vlasteneckému obratu a potom už nebudú útočiť na Gruzínsko.
Tento rok bol rokom izolácie Európskej únie
Minister na vypočutí parlamentného výboru pre zahraničné vecí podotkol, že rok 2025 bol rokom izolácie EÚ. Podľa neho toto spoločenstvo je úplne vylúčené z riadenia konfliktov, ktoré v súčasnosti prebiehajú na kontinente, a Brusel už evidentne nie je hráčom vo svetovej politike.
„Táto marginalizácia je zdrojom všetkej frustrácie, ktorá sa objavuje v európskych vyhláseniach, ktoré nedokážu prijať skutočnosť, že líder stredoeurópskej krajiny (premiér Viktor Orbán) nežiada západnú Európu o povolenie na presadzovanie zahraničnej politiky založenej na národnom záujme,“ podčiarkol Szijjártó.
Európska únia dnes podľa neho implementuje provojnovú, promigračnú a prorodovú stratégiu zahraničnej politiky, a tým sa úplne izolovala v globálnej politike. Minister zdôraznil, že liberálni mainstreamoví politici sa roky predbiehajú v tom, kto dokáže sformulovať čo najurážlivejší komentár amerického prezidenta Donalda Trumpa, takže niet divu, že sa Únii nakoniec podarilo uzavrieť len mimoriadne nevýhodnú colnú dohodu so Spojenými štátmi.
Stúpla aj izolácia EÚ voči Číne, ktorú Európska komisia označila za systémového rivala. Tým „prekročila všetky hranice“, keďže by sa nemalo súťažiť so systémom, ale skôr budovať plodnú spoluprácu, ako to dokazuje príklad Maďarska, zdôraznil Szijjártó. V tejto súvislosti kritizoval násilné zasahovanie do deľby práce v rámci svetovej ekonomiky a do bežnej spolupráce medzi východnými a západnými krajinami.