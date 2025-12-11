Štvrtok11. december 2025, meniny má Hilda, zajtra Otília

Šéfovia českých poslaneckých klubov mieria na Slovensko: Idú vlakom

Tomio Okamura
Tomio Okamura (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)
PRAHA - Zástupcovia menšiny v Poslaneckej snemovni českého parlamentu vo štvrtok ráno vyrazili vlakom na Slovensko. Predsedovia poslaneckých klubov Marek Benda (ODS), Jan Jakob (TOP 09), Tom Philipp (KDU-ČSL) a Michaela Šebelová (STAN) svojou cestou reagujú na návštevu predsedu Poslaneckej snemovne a šéfa hnutia SPD Tomia Okamuru v Bratislave začiatkom decembra.

Predsedov poslaneckých klubov doplní poslankyňa za Pirátov Katerina Demetrashvili. O svojej ceste informovali kluby ODS a TOP 09 prostredníctvom sociálnej siete X bez uvedenia konkrétneho programu. Krátko po Okamurovej ceste na Slovensko 2. decembra uviedli, že sa plánujú stretnúť so zástupcami slovenskej opozície a o prijatie chceli požiadať aj predsedu Národnej rady (NR) SR Richarda Rašiho.

„Rozhodli sme sa zareagovať na cestu pána Okamuru na Slovensko, ktorá sa uskutočňuje výrazne a výlučne na pôdoryse vznikajúcej vládnej koalície a dokonca za situácie, keď tam pomerne výrazne ohovárajú doterajšiu vládu. Považujeme to za zlé a chybné rozhodnutie... Preto sme sa rozhodli, že... budúci týždeň vycestujeme na Slovensko my, aby sme sa pokúsili stretnúť ako so slovenskou opozíciou, tak požiadať pána Rašiho, aby nás prijal. Uvidíme, aká bude jeho reakcia,“ oznámil začiatkom decembra predseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

Okamura absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu

Okamura absolvoval svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii predsedu Poslaneckej snemovne na Slovensku. V jeho delegácii boli len poslanci hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe. Niektorí členovia organizačného výboru snemovne, ktorý o cestách poslancov rozhoduje, chceli, aby sa k delegácii mohol pripojiť aspoň podpredseda dolnej komory parlamentu za ODS Jan Skopeček. Ani jeho účasť však zástupcovia vznikajúcej vládnej koalície nepovolili.

Viac o téme: ČeskoSlovenskoTomio Okamura
