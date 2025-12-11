MIMORIADNE Pri Lučenci sa prevrátil autobus! Na mieste zasahujú všetky zložky

(Zdroj: gettyimages.com, Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
LUČENEC - V okrese Lučenec došlo ráno k dopravnej nehode autobusu, ktorý vyšiel z cesty a skončil v priekope.
O nehode informovala polícia. Bližšie informácie poskytnú v priebehu dňa.
Zelená vlna STVR informuje o havarovanom autobuse, ktorý skončil mimo cesty, pred Fiľakovskými Kováčmi smerom z Lučenca. Blokovaný je jeden jazdný pruh.
Polícia zasahovala pri prevrátenom autobuse v okrese Lučenec (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)
Správu budeme aktualizovať.